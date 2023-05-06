Verstappen: "Kendime biraz kızgınım"

Miami GP sıralama turlarında damalı bayrağa çok az bir süre kala Charles Leclerc, spin atarak bariyerlere çarptı.

Bu temasın ardından kırmızı bayrak çıktı ve seans durduruldu. Ancak Q3'ün bitimine yaklaşık 1 dakika kalması sebebiyle FIA, seansı yeniden başlatmadı.

Bunun sonucunda pole pozisyonu son yarışın galibi Sergio Perez'e giderken, takım arkadaşı Verstappen hızlı turunda hata yaptığı için dokuzuncu sırayı elde etti.

Seansın ardından Verstappen, "Limitte kalmaya çalışıyordum, ancak sonra bir hata yaptım."

"6. virajdan 7. viraja geçerken biraz önden kayma yaşadım ve çizgiye geri dönemedim, bu yüzden turumu iptal etmek zorunda kaldım."

"Tüm hafta sonu boyunca gerçekten hızlıydık, Q2 turum Q3'te pole için bile yeterince hızlıydı."

"Sanırım bu zaten çok hızlı bir aracımız olduğunu gösteriyor. Ancak bunu bir araya getirmeniz gerekiyor ve önemli olan yerde bunu yapamadık. Bu benim açımdan biraz sinir bozucu."

"O anda kırmızı bayrağın çıkmayacağını umarak işi biraz şansa bırakıyorsunuz, ancak sokak pistlerinde kırmızı bayrak olasılığı oluyor. Bu yüzden kendime biraz kızgınım."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Bu ideal değil ama şu anda bu konuda çok kızgın ya da üzgün olmanın da bir anlamı yok. Bundan ders çıkarmalı ve bir dahaki sefere daha iyisini yapmalıyız."

"Zor olacak. Bunu kendim için zorlaştırdım, bu yüzden olanları kabul etmek zorundayım." yorumlarında bulundu.

Takımın sıralama seansında neyi farklı yapabileceği sorusuna Verstappen, şu yanıtı verdi: "Biraz daha erken çıkabilirdik."

"Ama günün sonunda bir hata yaptım. Elbette benim hatam plan dahilinde değildi."

Verstappen, yaşadığı talihsizliklere rağmen yarış için umutlu.

"Şampiyonanın yarın kazanılmayacağını biliyorum."

"Daha önce de bu durumdaydım. Bazen birkaç aksilik yaşarsınız ama bu, bunun yılın geri kalanında da devam edeceği anlamına gelmez."

"Yani, her şey mükemmel olamaz, her şeyin mükemmel olmasını umarsınız. Bence geçen yıl zor bir başlangıç yaptık ama yine de bazı şeyleri kendi başınıza halletmeniz gerekiyor. Bugün mükemmel değildi."

Yarınki yarışta için hedefi sorulduğunda ise Verstappen, "Minimum ikincilik." yanıtını verdi.