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Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Verstappen: "Kendi ülkemde beklentileri karşılamak kolay değildi"

Ekleyen:
, Grand prix editor
Yardımcı Editör:
Matt Kew
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Max Verstappen, Zandvoort'taki Hollandalı Formula 1 yarışında taraftarların beklentilerini karşılamasının "asla kolay" olmadığını, ancak kendi ülkesindeki Grand Prix'yi kazanmak için "çok odaklandığını" belirtti.

Verstappen: "Kendi ülkemde beklentileri karşılamak kolay değildi"

Verstappen, pazar günü gerçekleştirilen Hollanda Grand Prix'sinde, şampiyonadaki ana rakibi Lewis Hamilton'ı ardında tutmayı başardı ve baskın bir galibiyet elde etti.

Red Bull, çift pit stop stratejisi uyguladı ve takım, Mercedes'in her iki pit stopuna da anında tepki göstererek Hamilton'ın strateji ile öne geçmesine izin vermedi. Böylelikle Verstappen, 1985'ten bu yana gerçekleştirilen ilk Hollanda Grand Prix'sini 70 binden fazla taraftarın önünde kazanmış oldu.

Taraftarlar hem yarış öncesinde hem de yarış sonrasında Verstappen'e meşaleler yakarak ve şarkılar söyleyerek destek verdiler.

Hollandalı pilot da yarışın ardından bu zaferi, Hollanda bayrağına sarıla kutladı.

Verstappen, "Kendi ülkenizde yarıştığınız zaman taraftarların her zaman sizinle ilgili yüksek beklentileri olduğunu biliyorum."

"Elbette kazanmanı istiyorlar fakat bunu başarmak asla kolay olmuyor."

"Sanırım bu yıl Mercedes'le birbirimize çok yakın olduğumuzu zaten gördünüz fakat günün sonunda beklentileri karşılamanız gerekiyor."

"Tabii ki pole pozisyonundan çok memnundum ve bugün yarışı kazandığım için de mutluyum... Bugün en önemli şey iyi bir başlangıç yapmak ve yarış boyunca bizi erken pitle geçememeleri için aradaki farkı yönetmekti."

"Tabii ki taraftarlarımın önünde kazanmak inanılmaz bir duygu ama aynı zamanda Kral da buradaydı, ailesiyle birlikte yarışı izliyordu. Gerçekten harika bir gün." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, wears a Dutch flag as a cape on the podium

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, wears a Dutch flag as a cape on the podium

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Verstappen, kendi ülkesinde yarışmanın getirdiği ek etkinlikler ve çeşitli aktivitelere rağmen, odağını hiç kaybetmediğini söyledi.

Verstappen, "Sürüşe odaklanmam gerektiğini biliyordum. Bu oldukça basitti fakat anlaşılır şekilde daha fazla dikkat dağıtıcı unsur vardı. "

"Fakat araca geçtiğinizde, yapmanız gereken şeye odaklanmalısınız. Araca bindiğinizde, kendinizi bu tür şeylerden ve tüm dikkat dağıtıcı unsurlardan tamamen uzaklaştırabilmelisiniz. Bununla profesyonelce başa çıkmalısınız." dedi.

Hamilton, Pazar günkü yarışta Verstappen'le arasını genel olarak hep iki saniye civarında tutsa da, hem Verstappen hem de Red Bull hiç hata yapmadı.

Verstappen, "Tüm yarış boyunca Lewis'le çok yakındık. Gerçekten baskı yapıyordu, sürekli harika turlar atıyordu."

"Son pit stopun ardından o, orta lastikteydi ve ben de sert lastiğe geçtim. Fakat neyse ki yarışı tamamlamak için yeterli oldu."

"Burada 72 tur boyunca zorlamak çok keyifliydi. Gerçekten harikaydı." dedi.

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