Verstappen: "Kendi ülkemde beklentileri karşılamak kolay değildi"

Verstappen, pazar günü gerçekleştirilen Hollanda Grand Prix'sinde, şampiyonadaki ana rakibi Lewis Hamilton'ı ardında tutmayı başardı ve baskın bir galibiyet elde etti.

Red Bull, çift pit stop stratejisi uyguladı ve takım, Mercedes'in her iki pit stopuna da anında tepki göstererek Hamilton'ın strateji ile öne geçmesine izin vermedi. Böylelikle Verstappen, 1985'ten bu yana gerçekleştirilen ilk Hollanda Grand Prix'sini 70 binden fazla taraftarın önünde kazanmış oldu.

Taraftarlar hem yarış öncesinde hem de yarış sonrasında Verstappen'e meşaleler yakarak ve şarkılar söyleyerek destek verdiler.

Hollandalı pilot da yarışın ardından bu zaferi, Hollanda bayrağına sarıla kutladı.

Verstappen, "Kendi ülkenizde yarıştığınız zaman taraftarların her zaman sizinle ilgili yüksek beklentileri olduğunu biliyorum."

"Elbette kazanmanı istiyorlar fakat bunu başarmak asla kolay olmuyor."

"Sanırım bu yıl Mercedes'le birbirimize çok yakın olduğumuzu zaten gördünüz fakat günün sonunda beklentileri karşılamanız gerekiyor."

"Tabii ki pole pozisyonundan çok memnundum ve bugün yarışı kazandığım için de mutluyum... Bugün en önemli şey iyi bir başlangıç yapmak ve yarış boyunca bizi erken pitle geçememeleri için aradaki farkı yönetmekti."

"Tabii ki taraftarlarımın önünde kazanmak inanılmaz bir duygu ama aynı zamanda Kral da buradaydı, ailesiyle birlikte yarışı izliyordu. Gerçekten harika bir gün." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, wears a Dutch flag as a cape on the podium

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images