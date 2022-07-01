Verstappen "kendi şartlarına göre olursa" Drive to Survive'a dönecek

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Max Verstappen, geçen yıl Drive to Survive'in dördüncü sezonunda yer almadı çünkü yapımcıların bazı mücadeleleri abarttığını ya da olmayan mücadeleler yarattığını düşünüyordu. Bundan ötürü Netflix ile röportaj yapmadı.

Red Bull pilotu, geçtiğimiz günlerde serinin yapımcılarıyla görüştüğünü ve geri dönüşü konusunda anlaşma yapıldığını doğruladı.

Verstappen, Motorsport.com'a Netflix'in yapımcılarıyla yaptığı konuşma hakkında şunları söyledi: "Onlarla oturdum ve bu konuda ne düşündüğümü, geçmişte nelerin yanlış gittiğini düşündüğümü açıkladım."

“Aslında oldukça iyi bir görüşmeydi. Durumu iyileştirmeye çalışacağız. Şimdi bir röportajı, onunla ne yapacaklarını ve bunu programa nasıl dahil edeceklerini bilmeden vermek yerine, nasıl gösterildiğim konusunda biraz daha fazla söz sahibi olacağım."

"Tek istediğim en azından benim tarafımda durumu daha gerçekçi hale getirmeleri."

"Tabii ki diğer sürücülere yapacakları şeyler üzerinde hiçbir etkim yok ama en azından benim hakkımda söylenenleri kontrol etmek istiyorum. Yani şimdi bunu böyle yapacağız."

"Umarım iyi sonuçlanır. Çünkü Netflix'in özellikle ABD'de F1'in popülaritesini artırmak için çok şey yaptığını biliyorum."

"Bunda rol oynamaya karşı değilim. Fakat elbette iki taraf için de iyi olması gerekiyor."

Verstappen, Şubat 2023'te gösterime girmesi beklenen Drive to Survive'ın beşinci sezonunda küçük veya büyük bir rolü olup olmayacağı sorulduğunda, "Çılgınca bir şey yok. Zaten ön planda olmayı pek sevmiyorum ama yeterli seviyede olacağım." dedi.

Verstappen, Netflix ile yaptığı anlaşmalar kapsamında, içerisinde bulunduğu görüntüleri önceden görebileceğini de doğruladı.

Verstappen, "Bence böyle olmalı. Yani 'üzgünüm beyler, bunun o kadar iyi göründüğünü düşünmüyorum' diyebilmelisiniz. Bazen etrafta bir kamera olduğunuzdan bile haberiniz olmuyor ve bunu kullanabiliyorlar...."

"İyi bir sohbet gerçekleştirdik. Nasıl sonuçlanacağını ve ne kadarının ekranda görüneceğini göreceğiz. Beni dizide istediklerini biliyorum ve bunun iyi olduğunu düşünüyorum ama daha çok kendi şartlarımda olması gerektiğini söyledim."

"Aksi takdirde buna katılmanın bir anlamı yok." dedi.