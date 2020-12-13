Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Portekiz GP
25 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
01 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
15 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Bahreyn GP
29 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Sakhir GP
06 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
13 Ara
Yarış:
00 Saat
:
09 Dakika
:
58 Saniye
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Kazanmaya çalışacağım"

paylaşım
yorumlar
Verstappen: "Kazanmaya çalışacağım"
Ekleyen:
, Editör

Red Bull pilotu Max Verstappen, Abu Dhabi'deki son yarışta kazanmak için elinden geleni yapacağını ancak bunu başarmasının kolay olmadığını söyledi.

Red Bull pilotu Max Verstappen, bu yıl harika bir performans ortaya koydu ve iyi sonuçlar almayı başardı.

Abu Dhabi'de, Mercedes pilotlarını mağlup ederek pole pozisyonunu kazanan Verstappen, yarıştan hemen önce şöyle konuştu: "Sıralama turlarında iyi bir tur attım, pole pozisyonunu kazanmak harikaydı! Şimdi yarışta da yine aynı şekilde iyi bir performans göstermeye çalışacağız."

"Sezon boyunca sürekli olarak ilerledik ve birkaç kez pole pozisyonuna yaklaştık. Nihayet pole pozisyonu kazanmayı başardık. Bu çok eğlenceli ve keyifli!"

"Bakalım yarış nasıl gidecek? Kendime güveniyorum ve iyi bir başlangıç ​​yapmayı umuyorum. Mücadele ilginç olacağa benziyor!"

"Genel olarak benim için iyi bir  yıl oldu. Kendinizi  sadece kendinizle kıyaslamalısınız, ilerleme kaydetmeyi başardım ve önceki sezona kıyasla daha rekabetçiydim ve bir sürücü olarak istediğim şey bu. Daha da ilerlemeye devam edeceğim."

"Bu yıl en az bir pole pozisyonu aldığım için mutluyum, iyi bir yarış çıkararak yılı tamamlamak istiyorum."

"Kazanırsam harika olacak ama Mercedes'teki çocukların bunu kolayca yapmama izin vereceğini sanmıyorum!"

"Ancak böyle bir mücadele beni sadece mutlu ediyor."

Hamilton: "Bugün kendimi çok daha iyi hissediyorum"

Önceki haber

Hamilton: "Bugün kendimi çok daha iyi hissediyorum"

Sonraki haber

Vettel ve Leclerc, Abu Dhabi'de puan istiyor

Vettel ve Leclerc, Abu Dhabi'de puan istiyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Abu Dhabi GP saat kaçta, hangi kanalda?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Abu Dhabi GP saat kaçta, hangi kanalda?

Vettel: "Leclerc'le aramızda neden bu kadar büyük bir fark olduğu muamma"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Leclerc'le aramızda neden bu kadar büyük bir fark olduğu muamma"

Mercedes, MGU-K endişeleri nedeniyle Abu Dhabi için motor gücünü kısmış!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes, MGU-K endişeleri nedeniyle Abu Dhabi için motor gücünü kısmış!

Leclerc neden Vettel için özel kaskla yarıştığını açıkladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc neden Vettel için özel kaskla yarıştığını açıkladı

Verstappen: "Kazanmaya çalışacağım"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Kazanmaya çalışacağım"

Abu Dhabi GP: Sezonun son pole pozisyonu Verstappen'in!
Formula 1 Formula 1 / Sıralama turları raporu

Abu Dhabi GP: Sezonun son pole pozisyonu Verstappen'in!

Wolff: "Bottas, 2021 koltuğunu Russell'a kaptırmayacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Bottas, 2021 koltuğunu Russell'a kaptırmayacak"

Abu Dhabi GP öncesi: Yarış gridi
Formula 1 Formula 1 / Sonuçlar

Abu Dhabi GP öncesi: Yarış gridi

Son Haberler

Vettel ve Leclerc, Abu Dhabi'de puan istiyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Vettel ve Leclerc, Abu Dhabi'de puan istiyor

Verstappen: "Kazanmaya çalışacağım"
F1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Kazanmaya çalışacağım"

Hamilton: "Bugün kendimi çok daha iyi hissediyorum"
F1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Bugün kendimi çok daha iyi hissediyorum"

Vettel: "Leclerc'le aramızda neden bu kadar büyük bir fark olduğu muamma"
F1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Leclerc'le aramızda neden bu kadar büyük bir fark olduğu muamma"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Abu Dhabi GP saat kaçta, hangi kanalda?

1g
2
Formula 1

Vettel: "Leclerc'le aramızda neden bu kadar büyük bir fark olduğu muamma"

49 dk
3
Formula 1

Mercedes, MGU-K endişeleri nedeniyle Abu Dhabi için motor gücünü kısmış!

1s
4
Formula 1

Leclerc neden Vettel için özel kaskla yarıştığını açıkladı

2s
5
Formula 1

Verstappen: "Kazanmaya çalışacağım"

19 dk

Son Haberler

Vettel ve Leclerc, Abu Dhabi'de puan istiyor
F1

Vettel ve Leclerc, Abu Dhabi'de puan istiyor

Verstappen: "Kazanmaya çalışacağım"
F1

Verstappen: "Kazanmaya çalışacağım"

Hamilton: "Bugün kendimi çok daha iyi hissediyorum"
F1

Hamilton: "Bugün kendimi çok daha iyi hissediyorum"

Vettel: "Leclerc'le aramızda neden bu kadar büyük bir fark olduğu muamma"
F1

Vettel: "Leclerc'le aramızda neden bu kadar büyük bir fark olduğu muamma"

Albon, kariyeri için kritik yarışta Mercedes'i rahatsız etmeyi planlıyor
F1

Albon, kariyeri için kritik yarışta Mercedes'i rahatsız etmeyi planlıyor

Son Videolar

Abu Dhabi GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
2s

Abu Dhabi GP grid pozisyonları

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit 02:25
Formula 1
10 Ara 2020

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit

Grand Prix Greats – Abu Dhabi GP en iyi anlar 04:48
Formula 1
9 Ara 2020

Grand Prix Greats – Abu Dhabi GP en iyi anlar

Sakhir Grand Prix grid pozisyonları 01:01
Formula 1
5 Ara 2020

Sakhir Grand Prix grid pozisyonları

Grosjean'ın Bahreyn'deki kazasının sırları açığa çıktı 03:51
Formula 1
4 Ara 2020

Grosjean'ın Bahreyn'deki kazasının sırları açığa çıktı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.