Verstappen: "Kazanmaya çalışacağım"

Red Bull pilotu Max Verstappen, bu yıl harika bir performans ortaya koydu ve iyi sonuçlar almayı başardı.

Abu Dhabi'de, Mercedes pilotlarını mağlup ederek pole pozisyonunu kazanan Verstappen, yarıştan hemen önce şöyle konuştu: "Sıralama turlarında iyi bir tur attım, pole pozisyonunu kazanmak harikaydı! Şimdi yarışta da yine aynı şekilde iyi bir performans göstermeye çalışacağız."

"Sezon boyunca sürekli olarak ilerledik ve birkaç kez pole pozisyonuna yaklaştık. Nihayet pole pozisyonu kazanmayı başardık. Bu çok eğlenceli ve keyifli!"

"Bakalım yarış nasıl gidecek? Kendime güveniyorum ve iyi bir başlangıç ​​yapmayı umuyorum. Mücadele ilginç olacağa benziyor!"

"Genel olarak benim için iyi bir yıl oldu. Kendinizi sadece kendinizle kıyaslamalısınız, ilerleme kaydetmeyi başardım ve önceki sezona kıyasla daha rekabetçiydim ve bir sürücü olarak istediğim şey bu. Daha da ilerlemeye devam edeceğim."

"Bu yıl en az bir pole pozisyonu aldığım için mutluyum, iyi bir yarış çıkararak yılı tamamlamak istiyorum."

"Kazanırsam harika olacak ama Mercedes'teki çocukların bunu kolayca yapmama izin vereceğini sanmıyorum!"

"Ancak böyle bir mücadele beni sadece mutlu ediyor."