Verstappen: "Çaresizce 'kazanmak zorundayım' yaklaşımım artık yok"

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Verstappen, geçtiğimiz sezon final yarışının son turunda Lewis Hamilton'ı geçerek pilotlar şampiyonluğunu kazandı.

Formula 1'deki en iyi sezonunu zaferle sonlandıran Verstappen, 20 yarış galibiyeti ve 10 pole pozisyonu aldı.

Hollandalı, Britanya Grand Prix'sine geldiğinde 33 puanla lider konumdaydı.

Ancak Silverstone'da yaşanan kazayı Macaristan takip etti ve Red Bull pilotu yaz arasına Hamilton'ın 8 puan gerisinde girdi.

2021 sezonu boyunca momentum Verstappen ve Hamilton arasında gidip geldi ve ikili, Abu Dhabi'deki final yarışına eşit puanlarla gitti.

Verstappen, 108 milyonun izlediği final yarışında dünya şampiyonluğunu aldı.

24 yaşındaki pilot, bu sezon yeni RB18 aracında "1" numara ile yarışacak ve kazanma çaresizliği artık olmasa da şampiyonluğunu korumak için eskisi kadar motive olduğunu söyledi.

Verstappen, Daily Mail'e, "Her zaman kazanmak isteyeceğim ama o çaresiz 'kazanmak zorundayım' düşüncesi artık yok."

"Bu daha az motive olduğum anlamına gelmiyor. Aynı motivasyona, hatta bunu yeniden başarmak için belki de daha fazlasına sahibim."

"Bu iyi hissettiriyor. Bir rahatlık ve daha az telaş var."

"Zaten yedinci sezonumdaydım. Şampiyonluk için hiçbir şansım olmadı. İlk fırsatım olduğunda bunu çaresizce yapmak istedim. Şampiyon olmak sık sık olmayan bir şey. Bir daha hiç olmayabilir. Kim bilir?"

"Altın renkli ayakkabıları giymek, bu özel anı kutlamanın bir yöntemi. Bunun keyfini çıkarmalısınız."

"Çocukken go-karta gittiğim dönemde televizyonda izlediğimi hatırlıyorum. Bir podyum kutlaması vardı, ulusal marş çalıyordu ve babam bana, 'buraya gitmemiz lazım' dedi. Ben de, 'bu hoşuma gider' dedim.

"Şimdi bunu yeniden yapmak için biraz şansa ve doğru araca ihtiyacım var."

"Şimdilik bundan memnunum." dedi.

Red Bull geçtiğimiz hafta, Verstappen ile 2028'in sonuna kadar sürecek bir anlaşma imzalandığını duyurdu.

Red Bull, bu miktarı her ne kadar onaylamasa da, anlaşmanın sezon başına 40 milyon sterlin değerinde olduğu söyleniyor.