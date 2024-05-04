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Formula 1 Miami GP

Verstappen: "Kazanmak güzel ama geliştirmemiz gereken şeyler var"

Red Bull pilotu Max Verstappen, sprint zaferine rağmen araçtan tamemn mutlu olmadığını söylüyor.

Ezel Tan
Sprint Pole man Max Verstappen, Red Bull Racing in Parc Ferme

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Pole pozisyonundan başladığı sprint yarışında, rakiplerinden daha iyi bir performans sergilemeyi başaran Max Verstappen, damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Yarışın ardından Hollandalı sürücü şöyle dedi: "Sanırım başlangıçta kalkışım iyi değildi. Bu yüzden tabii ki Charles'ı biraz sıkıştırmak zorunda kaldım."

"Neyse ki 1. virajda her şey yolunda gitti ve güvenlik aracı da işleri biraz sakinleştirdi."

"Ondan sonra tutarlı şekilde tempo yükselttik ama tamamen mükemmel değildi."

"Yani hâlâ yapmamız gereken işler var. En azından şimdi yeni formatta araç üzerinde biraz daha fazla ayar yapabiliyoruz."

"Umarım sıralama turlarında ve özellikle de yarışta bazı şeyleri geliştirebiliriz. Fakat bugün kazanmak iyi bir şey, bundan memnunum."

Yarışta neler olacağı sorulduğunda Verstappen, "Çin gerçekten iyi hissettirmişti. Aracı kullanmak gerçekten çok güzeldi. Burası benim için biraz daha zordu, bu yüzden geliştirmem gereken birkaç şey daha var." cevabını verdi.

George Russell, Mercedes F1 W15, passes Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

George Russell, Mercedes F1 W15, passes Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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