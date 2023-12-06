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Verstappen: "Kazanma şansım varsa kazanırım, motivasyonum asla düşmez"

Red Bull pilotu Max Verstappen, şampiyonluğunu erkenden ilan etmesine rağmen kazanmaya devam etmesinden memnun.

Editör Ezel Tan
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Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, lifts the winners trophy

Max Verstappen bu yılki 22 yarışın 19'unu kazanarak arka arkaya üçüncü şampiyonluğunu elde etmeyi başardı.

Çok sayıda rekor kıran Verstappen, bir sezonda 1000 tur lider giden ilk isim de oldu.

Bu yıl 1000 tur lider gitmesiyle ilgili Verstappen, "Bu rekoru kırabileceğimi biliyordum çünkü yarıştan önce bunu tartışmıştık."

"Bu başarı için, ilk pit stopa çok erken girmeyeceğim anlamına gelen bir strateji belirledik, bu yüzden diğerlerinin pit stop yapmasını beklemek zorunda kaldım."

"En uygun strateji bu değildi ama pistte kalmak ve o turları atmak istedim." dedi.

Sonrasında sezonu şu sözlerle yorumladı: "Harika bir yıldı. Bu yılı hep takım ruhuyla hatırlayacağım. Galibiyetler, pole pozisyonları ya da diğer şeylerle değil, takım olarak tattığımız eğlence ile hatırlayacağım."

"Kazanmak harika ama önemli olan iyi bir atmosfer olması ve herkesin eğlenmesi."

Verstappen'le ilgili şaşırtıcı olan şeylerden birisi, şampiyon olduktan sonra bile motivasyonunu korumasıydı.

Hollandalı pilot, "Ben bu şekilde yetiştirildim."

"Piste çıkıp da yüzde 100'ümü vermemezlik yapamam. Bunu yaparsam kendime kızarım ve etrafımdaki insanları rahatsız ederim."

"Şampiyonluğu kazandıktan sonra zihniyetim değişmedi. Yarış hafta sonuna geldim ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım."

"Kazanmak harika bir şey. Kazanma şansım varsa neden kazanmaktan vazgeçeyim ki?

"Bir şans gördüğümde, kendim ve takımım için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım."

"Elinizin altında bu kadar hızlı bir araç varken, başarılı olmak ve yeni rekorlar kırmak istersiniz." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

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