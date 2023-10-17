Verstappen: "Kazanamıyor olsam sıkılırdım"

Max Verstappen, son 39 yarışın 29'unda galibiyete ulaşmayı başardı ve böylelikle %74.36'lık bir galibiyet ortalaması yakalamış oldu.

Hollandalı pilotun zaferlerine yenilerini eklemesi çok muhtemel. Hal böyle olunca, zaferlerin "sıradan" hale gelebileceği yorumları var.

ServusTV'ye konuk olan Verstappen, bu konuda şöyle konuştu: "Evde bir sürü kupam var, annemde ve babamda da var. Ailede kalıyorlar!"

"Kazanmak sıkıcı mı? Benim için değil!"

"Olabilecek en iyi şey F1'de kazanmaktır! Eğer kazanamıyorsam, o zaman sıkıcı bulurum."

"Red Bull'da çok mutluyum ve umarım bunu uzun yıllar sürdürebilirim."

Verstappen orta grupta mücadele etmenin keyifli olmayacağını ekliyor.

"Her şey tabii ki hangi pozisyonlarda olacağıma bağlı."

"Artık kazanamadığım bir zaman gelecek fakat arkalarda savaşacaksam, o zaman belki de zevk vermeyecektir."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Erik Junius

"Fakat hâlâ zirvedeysem, galibiyetler için savaşıyorsam ve zirveye geri dönme şansım varsa, mutlu olmaya devam edebilirim."

Uzun süredir şampiyonluk için biriyle çekişmediğinin söylenmesi üzerine Verstappen, "Elbette Formula 1'de daha fazla rekabet görmek isterim ama elimden gelenin en iyisini yapmak için başka bir takımla veya takım arkadaşımla rekabete ihtiyacım yok."

"Kendi üzerimde baskı kurup her zaman en iyi şekilde hazırlanmaya ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum."

"Bu hoşuma gidiyor ve dikkat ettiğim tek şey bu." dedi.

Verstappen, şampiyonluk kupasını almak için Aralık ayındaki ödül törenini beklemek zorunda kalacak.

Bu konuyla alakalı da şöyle dedi: "Bunu bir problem olarak görmüyorum çünkü kupalar aynı görünüyor ve zaten evde iki tane var!"

"Aslında değişmiyorlar, sadece bir isim daha ekleniyor. O yüzden sorun yok! Biraz daha bekleyebilirim."

"Şampiyonluk kupalarından biri simülatörümün yanında, diğer ise TV'nin yanında duruyor."