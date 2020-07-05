Verstappen: "Kazanamazdım ancak kolay bir podyum olabilirdi"
Max Verstappen, sezonun ilk yarışı Avusturya'da yarış dışı kalmasa bile kazanmayı beklemediğini söyledi.
Avusturya'da son iki seneyi kazanan ve bu yarışa büyük umutlarla gelen Red Bull pilotu, ters lastik stratejisiyle başladığı yarışın başında Mercedes pilotu Valtteri Bottas'ın arkasında 2. sıradaydı.
Ancak Verstappen, aracında yaşadığı güç kesilmesi sorunuyla yarışa erken veda etti.
Yarışın ardından konuşan Verstappen, "Bir anda gücü kaybettim. Araç stop etmeme moduna girdi. Sorun neydi bilmiyorum, henüz inceleme yapmadık. Neler olduğunu öğreneceğiz ancak tabii ki istediğimiz gibi bir başlangıç olmadı." dedi.
Ters lastik stratejisi Verstappen'in daha uzun süre pistte kalarak avantaj kazanmasını sağlayacaktı ancak bunun etkisini göremedi. Verstappen, yarışı kazanma şansının olmadığını söyledi.
"Valtteri'nin oldukça hızlı olduğunu gördünüz, bu yüzden kazanamazdım. Kendi performansımda ilerlemeye çalışıyordum. Kolay bir podyum olabilirdi ancak artık bu konuda ne yapabiliriz ki?"
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|Editör
|Abdullah Çelik