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Formula 1 Haberler

Verstappen ''Kazadan sonra Wolff hariç tüm takım patronları mesaj gönderdi''

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Max Verstappen Silverstone'daki kazasından sonra Mercedes takım patronu Toto Wolff dışında her takım patronundan mesaj aldığını belirtti.

Verstappen ''Kazadan sonra Wolff hariç tüm takım patronları mesaj gönderdi''

Verstappen, Britanya Grand Prix'sinin ilk turunda şampiyonadaki en büyük rakibi Lewis Hamilton ile Copse virajında bir temas yaşadı ve ardından Hollandalı sürücü bariyerlere çarparak 51 G kuvveti içeren bir kaza yaptı.

Hollandalı pilot kazasından sonra hemen hastaneye kaldırıldı ve kontrolleri yapıldı. Red Bull sürücüsü yapılan kontrollerin ardından aynı gece taburcu edildi.

Verstappen, tüm sürücülerden ve takım patronlarından mesajlar aldığını ve Hamilton olanları konuşmak için aradığını söyledi

Ancak yine de Hollandalı sürücüyle kazadan sonra iletişime geçmeyen bir isim varmış, Mercedes takım patronu Wolff.

Sky Almanya tarafından Hamilton'la konuşmasının iyi geçip geçmediği sorulan Verstappen, ''Evet ancak bu normal. Tüm diğer sürücüler ve takım patronları da bana mesaj gönderdi. Bu normal.'' dedi.

Bu takım patronlarının arasında Wolff'ün de bulunup bulunmadığı sorulan Verstappen ''hayır'' cevabını verdi.

Hamilton, Verstappen ile yaptığı konuşmanın "yapıcı" ve "saygılı" olduğunu dile getirmişti ancak Verstappen'in söylediklerine göre yedi kez Dünya Şampiyonu olanlardan dolayı bir özür dilemedi.

Verstappen, Hamilton'ın herhangi bir pişmanlık dile getirip getirmediği sorusuna ''Hayır, özür dilemedi.''

''En sonunda bu önemli değil. Tabii ki bu olay yaşandığı için mutlu değildim, hâlâ da değilim. Bunun benim hatam olduğunu düşünmüyorum. Ona oldukça fazla boşluk bıraktım ve önden kayma yaşayarak benim aracıma doğru sürdü.''

''Tabii ki bu kadar fazla puan kaybetmiş olmamız yazık oldu. Şimdi Macaristan Grand Prix'sinde birçok puan topladığımızdan emin olmalıyız.'' şeklinde yanıt verdi.

Mercedes'in Verstappen'in çok agresif sürüş yaptığını düşünmesiyle, kazanın tam olarak kimin hatası olduğu geçtiğimiz haftalarda oldukça fazla tartışıldı.

Verstappen, kendisine yapılan yorumların aksine çok agresif sürüş yapan bir sürücü olduğuna inanmadığını ve ''limitlerde sürüş yaptığını'' belirtti.

''Herkes benim agresif sürüş yaptığımı söylüyor ama ben böyle düşünmüyorum! Görüldüğü üzere ben limitlerdeyim ancak aşmıyorum.''

''Bence aracımı nasıl savunacağımı biliyorum ve bunu Silverstone'da yaptım. Benim açımdan öğrenecek çok fazla şey yok.''

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Alonso ve Vettel, aralarındaki rekabet hakkında konuştu

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