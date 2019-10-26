Verstappen, kaza yerinde yavaşlamadığını kabul etti

Q3'ün son bölümünde Bottas'ın yaptığı büyük kazadan önce de Verstappen geçici olarak pole pozisyonundaydı.

Bottas'ın kazasının ardından tek sarı bayrak sallandı ve Verstappen, o sektörde bir önceki turunu 0.001 sn ile geliştirdi.

Daha hızlı turla pole pozisyonunu kazanan Verstappen, "Valtteri'nin kaza yaptığının farkındaydım." dedi.

Yavaşlayıp yavaşlamadığının sorulması üzerine ise Verstappen, "Öyle görünmedi, değil mi? Hayır." cevabını verdi.

Verstappen'in araç üstü görüntülerine bakıldığında, kaza bölgesinden geçerken sarı bayrakların sallandığı görülüyor. Bu durumda pilotların yeteri kadar yavaşlamaları gerekiyor.

Bunun dışında her yarış hafta sonunda sürücülere sıralamalarda sarı bayraklar altında yavaşlamak zorunda oldukları hatırlatılıyor.

Verstappen'in açıklamalarından sonra Red Bull pilotu, hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı.

Verstappen, yapılacak görüşmede suçlu bulunursa o zaman alabileceği cezalar kınama, tur zamanlarının silinmesi ya da grid cezası şeklinde olabilir.

Geçen sene Marcus Ericsson sıralamalarda sarı bayraklar altında yavaşlamadığı için 5 sıra grid cezası almıştı ancak Ericsson'ın olayında çift sarı bayrak sallanıyordu.

Verstappen, "Hepimiz sarı bayrağın ne manaya geldiğini biliyoruz. Ne yaptığımızı hepimizin bildiğini düşünüyorum, aksi takdirde F1 aracı sürüyor olmazdık. Sıralamalardaydık ve en iyisi için zorladım. Tur zamanını sileceklerse silebilirler." dedi.

Sebastian Vettel, kendisinin son viraja geldiğinde çift sarı bayrak gördüğünü iddia etti ancak araç üstü kameralardan o şekilde olduğu görülmüyor.

Charles Leclerc, "Sarı bayrak sallandığında yavaşlamanız gerektiği herkes için açık bir konu."

"Kaza benim arkamda olduğu için bu durumu yorumlayamam. Ancak her pilot için bu açık ve temel bir konu." dedi.