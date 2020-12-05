Verstappen: "Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok"

Red Bull pilotu Max Verstappen, sıralama turlarının yıldızlarından bir tanesiydi ve ikinci bölümü lider tamamlamayı başardı.

Son bölümdeki ilk denemede yine harika bir performansla en iyi zamanı yapan genç sürücü, sonrasında Mercedes pilotlarının derecelerini geliştirmesiyle üçüncülüğe geriledi.

Seansı lider Valtteri Bottas'ın sadece 0.056 saniye ardında tamamlayan Verstappen, seansın ardından verdiği demeçte, ortaya koydukları performanstan övgüyle bahsetti.

Red Bull pilotu, “Sanırım son bölümde üç set lastik kullandılar. Ama bizim için iyi bir sıralama turları oldu. Buradaki tur çok kısa, az sayıda viraj var ve açıkçası üçüncülükten memnunum."

"Bugün Mercedes'e olabildiğince yakın kalmaya çalıştım ve sonuçlar her zamankinden çok daha yakın, ancak pist düzeni göz önüne alındığında bunun olmasını bekliyorduk."

"Yarın Mercedes'ten farklı lastiklerle başlayacağım, bu yüzden ilginç bir yarış olacak. Bu seçimin sonucu nasıl etkileyeceğini göreceğiz. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Bakalım neler olacak."

"Başlangıçta her şey mümkün. Yarın her şeyi göreceğiz. Yarışı sabırsızlıkla bekliyorum. Bu pistte sonuçlar çok yakın ve atılması gereken çok sayıda tur var. Trafiği de hesaba katarsak kolay bir gün olmayacak." dedi.