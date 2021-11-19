Verstappen: "Katar'ın kime uyduğunu sadece piste çıkınca anlayacağız"

Red Bull ve Mercedes arasındaki heyecanlı savaş, bu yıl neredeyse tüm yarışlarda devam etti ve Katar'ın nasıl sonuçlanacağı herkes tarafından merak ediliyor.

Takımların burayla ilgili neredeyse hiç verisi yok ve hal böyle olunca büyük bir belirsizlik hakim.

Şampiyonada 14 puan farkla ilk sırada yer alan Verstappen, şöyle dedi: "Bazen yavaş virajlarda hızlıyız, bazen hızlı virajlarda daha iyiyiz. Ayrıca asfaltın nasıl olduğu ve bunun gibi şeylerle de ilgili. Hızlı bir pist gibi görünüyor, hatta epey hızlı virajları var ve evet, güzel görünüyor."

"Simülatörde kullandım. Orada birkaç kez sürüş yaptım ve iyi hissetim. Pistin güzel bir akışı var. Mercedes'e karşı nasıl performans göstereceğimizi veya aracımız için iyi olup olmayacağını şimdiden söylemek zor. Çünkü henüz perşembe günündeyiz. Bence yarını bekleyip görmeliyiz çünkü aynı zamanda herkes için yeni bir pist."

"Her şey, hafta sonuna nasıl uyum sağladığımız ve kendimizi nasıl geliştireceğimizle ilgili olacak. Doğruyu söylemek gerekirse bunu bir avantaj veya dezavantaj olarak görmüyorum. Bekleyip görmeliyiz. Şu anda perşembe günündeyiz ve bizim lehimize mi yoksa aleyhimizde mi olacak söylemek zor."

"Dediğim gibi pist iyi görünüyor. Çok hızlı virajlar var ve pist çok akıcı. Bunun iyi bir pist olacağını düşünüyorum."

Verstappen, şampiyonluk savaşıyla ilgili şöyle dedi: "Eğer gerçekten iyi bir aracım olsaydı, ilk yılımda şampiyonluk için savaşırdım. Bundan hiçbir şüphem yok. Elbette tecrübe ile daha iyi ve daha komple oluyorsunuz. Ancak ilk yılımda en hızlı araca sahip olsaydım, şampiyonluk savaşı verirdim. Yani her şey sadece sahip olduğunuz araca bağlı."

Max Verstappen, Red Bull Racing speaks to the media Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images