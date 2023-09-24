Verstappen, Katar'da şampiyonluğunu hangi şartlar altında ilan edebilir?
Max Verstappen, Japonya'daki 2023 sezonundaki 13. zaferini almasının ardından Katar Grand Prix'sinde üst üste üçüncü Formula 1 şampiyonluğunu elde etmeye hazırlanıyor.
Max Verstappen, Red Bull ile Suzuka'da galibiyete ulaştı ve takım arkadaşı Sergio Perez ile arasındaki puan farkını 177'ye çıkardı.
Red Bull'un bu yıl aldığı 15 zaferin 13'ünü kazanan isim olan Verstappen, artık üçüncü şampiyonluğuna doğru gidiyor.
Sezon başında zorlansa da, arka arkaya 10 galibiyet alan Verstappen, bitime altı yarış kala 400 puana sahip. takım arkadaşının ise 223 puanı var.
Kalan altı yarışta en fazla 180 puan alınabilir ve Verstappen'in 177 puanlık avantajı, üç puan daha aldığı takdirde şampiyon olacağı anlamına geliyor.
Bir sonraki yarış olan Katar Grand Prix'si arka arkaya iki sprint hafta sonunun ilki olacak. Yani hem cumartesi hem de pazar günleri puan dağıtılacak. Bu da bir sürücünün toplam 34 puan alabileceği anlamına geliyor.
Ancak mükemmel bir hafta sonu bile Perez'e yardımcı olmayacak çünkü Verstappen Katar'dan 146 puan farkla ayrılırsa şampiyon olacak.
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, leaves the podium with his trophy
Photo by: Andy Hone / Motorsport Images
Verstappen F1 sprint yarışını beşinci sırada veya daha iyi bir sırada bitirirse, Perez ne yaparsa yapsın Hollandalı pilot şampiyon olacak.
Perez'in şampiyonluk umutlarını devam ettirebilmek için, Verstappen'in sonucu ne olursa olsun cumartesi günkü sprint yarışını ya kazanması ya da ikinci bitirmesi gerekiyor.
Verstappen sprint yarışından puansız ayrılır ve Perez zafere uzanırsa, o zaman Verstappen pazar günkü yarışı sekizinci ya da daha iyi bir sırada tamamladığı takdirde -Hollandalı pilot- mutlu sona ulaşacak.
Perez'in, Verstappen'in kutlamalarını geciktirmek için Pazar günkü yarışı kazanması gerekiyor. Başka herhangi bir sonuç Meksikalı için yeterli olmayacak.
Son Haberler
Mercedes, pilotları arasındaki anlaşmazlığı çözmeyi hedefliyor
Mercedes, pilotları arasındaki anlaşmazlığı çözmeyi hedefliyor Mercedes, pilotları arasındaki anlaşmazlığı çözmeyi hedefliyor
Alpine: "Gasly ve Ocon'un yerini değiştirmek doğru karardı"
Alpine: "Gasly ve Ocon'un yerini değiştirmek doğru karardı" Alpine: "Gasly ve Ocon'un yerini değiştirmek doğru karardı"
Gasly: "Ocon ile yer değiştirmemiz yarıştan önce konuşulmadı"
Gasly: "Ocon ile yer değiştirmemiz yarıştan önce konuşulmadı" Gasly: "Ocon ile yer değiştirmemiz yarıştan önce konuşulmadı"
Horner: "Perez için Japonya'nın tek iyi yanı Katar'a ceza taşımamak oldu"
Horner: "Perez için Japonya'nın tek iyi yanı Katar'a ceza taşımamak oldu" Horner: "Perez için Japonya'nın tek iyi yanı Katar'a ceza taşımamak oldu"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar