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Verstappen, Katar'da şampiyonluğunu hangi şartlar altında ilan edebilir?

Max Verstappen, Japonya'daki 2023 sezonundaki 13. zaferini almasının ardından Katar Grand Prix'sinde üst üste üçüncü Formula 1 şampiyonluğunu elde etmeye hazırlanıyor.

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Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates on arrival in Parc Ferme

Max Verstappen, Red Bull ile Suzuka'da galibiyete ulaştı ve takım arkadaşı Sergio Perez ile arasındaki puan farkını 177'ye çıkardı.

Red Bull'un bu yıl aldığı 15 zaferin 13'ünü kazanan isim olan Verstappen, artık üçüncü şampiyonluğuna doğru gidiyor.

Sezon başında zorlansa da, arka arkaya 10 galibiyet alan Verstappen, bitime altı yarış kala 400 puana sahip. takım arkadaşının ise 223 puanı var.

Kalan altı yarışta en fazla 180 puan alınabilir ve Verstappen'in 177 puanlık avantajı, üç puan daha aldığı takdirde şampiyon olacağı anlamına geliyor.

Bir sonraki yarış olan Katar Grand Prix'si arka arkaya iki sprint hafta sonunun ilki olacak. Yani hem cumartesi hem de pazar günleri puan dağıtılacak. Bu da bir sürücünün toplam 34 puan alabileceği anlamına geliyor.

Ancak mükemmel bir hafta sonu bile Perez'e yardımcı olmayacak çünkü Verstappen Katar'dan 146 puan farkla ayrılırsa şampiyon olacak.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, leaves the podium with his trophy

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, leaves the podium with his trophy

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Verstappen F1 sprint yarışını beşinci sırada veya daha iyi bir sırada bitirirse, Perez ne yaparsa yapsın Hollandalı pilot şampiyon olacak.

Perez'in şampiyonluk umutlarını devam ettirebilmek için, Verstappen'in sonucu ne olursa olsun cumartesi günkü sprint yarışını ya kazanması ya da ikinci bitirmesi gerekiyor.

Verstappen sprint yarışından puansız ayrılır ve Perez zafere uzanırsa, o zaman Verstappen pazar günkü yarışı sekizinci ya da daha iyi bir sırada tamamladığı takdirde -Hollandalı pilot- mutlu sona ulaşacak.

Perez'in, Verstappen'in kutlamalarını geciktirmek için Pazar günkü yarışı kazanması gerekiyor. Başka herhangi bir sonuç Meksikalı için yeterli olmayacak.

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