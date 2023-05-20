Verstappen: "Kariyerinizin başında, yanınızda Tost gibi birisinin yer alması önemlidir"

AlphaTauri'nin takım patronu olan 67 yaşındaki Tost, geçtiğimiz günlerde emekliliğini açıklamıştı.

Tost, 2005'te Toro Rosso olarak kurulan takıma katıldı ve o günden bu yana aralıksız bir şekilde takım adına çalıştı.

Bu süreçte birçok önemli isimle çalışan Tost, geçtiğimiz günlerde vermiş olduğu bir röportajda çalıştığı en iyi isimlerin Max Verstappen ve Sebastian Vettel olduğunu söylemişti.

Tost ile bir seneyi aşkın süre çalışan Verstappen, "Franz ile bir seneden fazla çalıştım."

"Kariyerinizin başında, yanınızda Franz gibi birisinin olması önemlidir. Başlangıçta bana çok yardımcı oldu ve tavsiyeleri ve deneyimleriyle beni destekledi. O, genç sürücülerle ilgilenme konusunda iyi iş çıkarıyor."

"Genç sürücüler F1'e girdiklerinde, hemen başarı kazanmak isterler. Bazen emin olmak iyidir. Kendisiyle yaptığım sohbetler bana çok yardımcı oldu."

"O, birçok yetenek keşfetti ve ana takımın gelişimine katkı sağladı. Bu sayede harika bir kariyere sahip oldum. Onun gittiğini görmek üzücü ancak Formula 1'de çok fazla sene geçirdikten sonra bir noktada, ailenize daha fazla zaman ayırmanız gerekiyor." dedi.