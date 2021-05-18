Verstappen, kariyerinin sonuna kadar Red Bull’da kalabileceğini düşünüyor

Red Bull’la ilk kez 2016’da piste çıkan Verstappen, geçtiğimiz İspanya Grand Prix’sinde takımla 100. yarışını kutladı ve genç pilotun kontratı, 2023 sezonunun ardından sona erecek.

Fakat Verstappen’in kontratında, takımdan bu tarihten önce ayrılmasına izin veren performans maddeleri bulunuyor.

Hollandalı pilotun bir sonraki takımının Mercedes olacağı konuşulsa da Lewis Hamilton, takımda kaldığı sürece bunun gerçekleşmesi pek mümkün gözükmüyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, and Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, in Parc Ferme 1 / 1 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Toto Wolff’a göre 7 kez dünya şampiyonu, 2 yıllık bir kontrat imzalamak istiyor ve bu da Verstappen’in Red Bull’la olan anlaşmasının sona erdiği zamana denk geliyor.

Ancak bu, Verstappen’in kesinlikle takım değiştireceği anlamına gelmiyor.

RacingNews365.com tarafından, F1 kariyerinin sonuna kadar Red Bull’da kalmasının mümkün olup olmadığı sorulduğunda genç pilot, “Bu kesinlikle mümkün. Fakat takımın ne kadar rekabetçi olacağı ve elbette benim ne kadar rekabetçi kalabileceğime bağlı.”

“Kazanmak ya da en azından bu şansa sahip olmak beni motive ediyor.” dedi.

Hollandalı pilot, Formula 1’de uzun bir süre daha kalmak istediğini belirtse de pistlerde Kimi Raikkonen kadar da kalmasını beklemememiz gerektiğini vurguluyor.

Verstappen’e kendini 41 yaşında Formula 1’de yarışırken hayal edip etmediği sorulduğunda “Hayır, genelde bunu düşünmüyorum. Yarışmaya kendimi iyi hissettiğim sürece devam etmek istiyorum.”

"Bir noktada burada işim bitecek. Tabii ki ön sıralar için mücadele ediyorsanız, bu tamamen farklı bir senaryo ama eğer arkalarda kalacaksam artık buna devam etmek istemeyeceğim bir zaman gelecektir.” dedi.

Bu sezon, 23 yaşındaki pilot kariyerinde ilk kez şampiyonluk için mücadele edebilecek bir konumda ve bu şampiyonluğu ve de daha fazlasını kazanmak ana hedefi.

Verstappen, “Olabildiğince fazla şampiyonluk kazanmak isterim ama bu bana verilen pakete bağlı.”

“Bazen şanslısınızdır ve bu uzun süreçte çok iyi bir şeydir ama bazen de şans sizden yana değildir. Umarım birden fazla şampiyonluk kazanırım ama ne olacağını asla bilemezsiniz.” dedi.