Verstappen: "Kariyerimin en utanç verici anı 2016 Austin'di"

Max Verstappen, 2016 Amerika GP'de takım kendisini çağırmamasına rağmen pite gelmiş ve çok değerli saniyeleri kaybetmişti.

Hollandalı pilot, kariyerinin en utanç verici anını şöyle yorumladı: “2016 yılındaki Austin'di. Her şey yolunda gidiyordu ve 4. sırada gidiyordum. Mühendisim bana telsizden zorlamamı söyledi ve o günlerde bunu yaptıktan sonra genellikle pit stop yapacağınız anlamına geliyordu. Bunu söyledi ve sonrasında bir tur atıp garaja geldim. Ama pit yoluna girdiğimde, aslında beni bir pite çağırmadıklarını fark ettim, mühendisim bana pit stop yapmam gerektiğini söylememişti."

"Sonra kendi kendime 'ben ne yaptım?' diye düşündüm. Takım radyosundan pit yoluna girdiğimi bildirdim. Mekanikerler lastikleri aldılar ve garajdan fırladılar, ancak pit stop sekiz veya dokuz saniye sürdü. Hatama rağmen lastikler oldukça hızlı bir şekilde değiştirildi."

"Üç tur sonra şans eseri teknik bir sorun yüzünden yarış dışı kaldım. Tabii ki yarıştan sonra Helmut Marko bana patladı. Hatamı kabul ettim çünkü söyleyecek hiçbir şeyim yoktu. Oldukça garip bir andı."

Verstappen, koronavirüs arasında takımla Zoom üzerinden toplantılar yapmaya devam ettiklerini söyledi.

"Takım Haziran başında yeniden çalışabilecek. İngiltere'de alınan önlemler düşünüldüğünde, bunu nasıl yapacağımızı ve bunun ne ölçüde mümkün olacağını göreceğiz. Ancak düzenli olarak takımla iletişime geçiyoruz. Bir seferinde tüm ekip Zoom aracılığıyla iletişim kurmak için bir araya geldi ve harikaydı. Herkes bağlandığında, 800 kişi birbiriyle temas kurmuştu!"

"Tüm takımla birlikte olmaktan keyif alıyorum. Tüm ekibim harika. Bazen aracı tamir etmek zorunda kalsalar bile çok hızlılar. Red Bull'un pit stopları da inanılmaz. Dünya rekoruna sahibiz, ancak bu noktaya gelmek için çok fazla antrenman gerekiyor ve bu, çok etkileyici."

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