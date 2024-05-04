Verstappen: "Kariyerimin en keyifli turu değildi ancak pole pozisyonundayız"

Pistin oldukça kaygan olduğu Miami'de pole pozisyonunu kazanan isim yine değişmedi. Son 3 sezonun şampiyonu Verstappen, sıralamaların son bölümündeki ilk hızlı turuyla en hızlı isim oldu ve art arda 7., bu sezon ise 6. pole pozisyonunu kazandı.

Verstappen, Miami'nin kaygan yapısı nedeniyle doğru dengeyi bulmanın çok zor olduğunu ve turundan keyif almadığını, buna karşılık en önemli şeyin pole pozisyonunu kazanmak olduğunu ve bunu başardığını söyledi.

Sıralamaların ardından ilk röportajda konuşan Verstappen, "Aracı kesinlikle biraz geliştirdik. Ne olduğunu bilmiyorum. Buraya geldiğimiz her yıl, bir tur boyunca otomobil hissi ve lastik hissi konusunda tutarlı olmayı son derece zor buluyorum."

"1. sektörün iyi hissettirdiğinden ve turun sonunda 3. sektörün iyi hissettirdiğinden emin olmak çok zor. Bunların birlikte gerçekleşmesini sağlamak inanılmaz derecede zor. "

"Bugün de mesele bu dengeyi bulmaktı. Bence iyi iş çıkardık. Kariyerimin en keyifli turu değildi çünkü çok kaygandı ve turda kendinizden pek emin olamıyorsunuz. Ama pole pozisyonundayız ve en önemli şey de bu." dedi.

Red Bull genelde sıralamalarda zorlanırken yarış içerisinde daha hızlı olmayı başarıyor. Yarınki yarıştaki beklentisi sorulduğunda Verstappen, "Kesinlikle biraz daha kontrol altında hissediyorum ki bunu arıyordum. Umarım bu yarın bize yardımcı olur."

"Başlangıçta [Sprint'te] bizim ve benim neyi yanlış yaptığımızı biliyoruz. Yapmam gerekenleri doğru yaparsam her şeyin yolunda gideceğinden eminim." şeklinde cevap verdi.