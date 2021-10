Verstappen: "Kariyerim boyunca şampiyon olamasam bile üzülmeyeceğim"

Çoğu sporcu için bulundukları yerde dünya şampiyonu olmak, yaşamlarını değiştiren bir olaydır çünkü ömür boyu çaba gösterirler, odaklanırlar, fedakarlık gösterirler ve şampiyon oldukları zaman bunun ödülünü alırlar.

Verstappen, çok küçük yaşlardan itibaren babası Jos Verstappen ile Formula 1'e ulaşmak ve şampiyon olmak için çalışmalar yaptı.

Şu anda 24 yaşında olan Verstappen, Austin'deki Amerika Grand Prix'sinden önce Motorsport.com'la yaptığı özel röportajda, hayatta yarıştan daha önemli şeyler olduğunu ve eğer şampiyonluğu kaybederse de buna üzülmeyeceğini söyledi.

Verstappen, Houston'da Red Bull'un yakıt partneri ExxonMobil'i ziyareti sırasında Motorsport.com'la yaptığı röportajda şöyle dedi: "Açık konuşmak gerekirse şampiyon olmak veya olmamak bazılarının hayatlarını değiştiriyor ama benim değiştirmiyor."

"İkinci bitirsek bile yine de harika bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Eğer şampiyonluğu kaybedersek, bu hayatımı gerçekten değiştirmeyecek."

"Elbette hedefim bu ve her zaman mümkün olan en iyi hale gelmeye çalışacağım. Fakat yaşayış şeklim veya sonrasında yapacağım şeyler açısından hayatımı değiştirmeyecek."

"Şampiyonluk kazanmamış birçok mutlu sürücü veya insan görüyorum. Pistte ne yaparsanız yapın kişisel hayatınızı etkilememesi gerekiyor."

"Asla şampiyon olamasam bile en azından acı çeken, üzgün biri olmazdım. Formula 1'den sonra da yapabileceğim çok fazla şey olacak."

"Formula 1 benim için hayatınızın bir parçası fakat en önemli şeyler Formula 1'in dışında olan şeyler. Belki [bazı] insanlar, bununla nasıl başa çıkacaklarını gerçekten bilmiyorlardır. Fakat benim için durum böyle değil."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, climbs out of his car in Parc Ferme

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images