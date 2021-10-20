Verstappen: "Kariyerim boyunca şampiyon olamasam bile üzülmeyeceğim"

Çoğu sporcu için bulundukları yerde dünya şampiyonu olmak, yaşamlarını değiştiren bir olaydır çünkü ömür boyu çaba gösterirler, odaklanırlar, fedakarlık gösterirler ve şampiyon oldukları zaman bunun ödülünü alırlar.

Verstappen, çok küçük yaşlardan itibaren babası Jos Verstappen ile Formula 1'e ulaşmak ve şampiyon olmak için çalışmalar yaptı.

Şu anda 24 yaşında olan Verstappen, Austin'deki Amerika Grand Prix'sinden önce Motorsport.com'la yaptığı özel röportajda, hayatta yarıştan daha önemli şeyler olduğunu ve eğer şampiyonluğu kaybederse de buna üzülmeyeceğini söyledi.

Verstappen, Houston'da Red Bull'un yakıt partneri ExxonMobil'i ziyareti sırasında Motorsport.com'la yaptığı röportajda şöyle dedi: "Açık konuşmak gerekirse şampiyon olmak veya olmamak bazılarının hayatlarını değiştiriyor ama benim değiştirmiyor."

"İkinci bitirsek bile yine de harika bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Eğer şampiyonluğu kaybedersek, bu hayatımı gerçekten değiştirmeyecek."

"Elbette hedefim bu ve her zaman mümkün olan en iyi hale gelmeye çalışacağım. Fakat yaşayış şeklim veya sonrasında yapacağım şeyler açısından hayatımı değiştirmeyecek."

"Şampiyonluk kazanmamış birçok mutlu sürücü veya insan görüyorum. Pistte ne yaparsanız yapın kişisel hayatınızı etkilememesi gerekiyor."

"Asla şampiyon olamasam bile en azından acı çeken, üzgün biri olmazdım. Formula 1'den sonra da yapabileceğim çok fazla şey olacak."

"Formula 1 benim için hayatınızın bir parçası fakat en önemli şeyler Formula 1'in dışında olan şeyler. Belki [bazı] insanlar, bununla nasıl başa çıkacaklarını gerçekten bilmiyorlardır. Fakat benim için durum böyle değil."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, climbs out of his car in Parc Ferme Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Günümüzde Formula 1 sürücülerinin yakaladığı başarılar, büyük oranda sahip olduğu araca veya diğer dış etkenlere bağlı. Bu da Verstappen'in bakış açısını destekleyen şeylerden biri gibi görünüyor.

2016 İspanya Grand Prix'sinde, henüz 18 yaşındayken zafere ulaşan ve tüm zamanların yarış kazanan en genç F1 pilotu olan Verstappen, şampiyonluk için ilk gerçek şansını bundan tam beş yıl sonra, yani 2021 sezonunda yakaladı.

2021 sonrasında Formula 1 tamamen değişeceği için, Verstappen adına bu yıl şampiyon olmak son derece değerli olabilir.

Ancak Verstappen, şampiyon olmasa bile hayatın kendisi için değişmeyeceğini söyledi.

"Eğer kariyerime dönüp baktığımda, 'dünya şampiyonluğunu kazandım' diyebiliyorsam, bu kesinlikle harikadır, inanılmazdır. Sonuçta bunun hayalini kurarsınız."

"Ancak bariz nedenlerden dolayı yapamıyorsam, mesela doğru pakete sahip olmadığım için veya şanssız olduğum için veya bunun gibi şeyler yüzünden yapamıyorsam, o zaman öyle olsun, sorun değil."

"Bu, gecenin bir yarısı kabus görüp, beni uyandıracak türden bir şey değil. Benim için hayatı değiştirmeyecek."

ExxonMobil Red Bull Racing graphic Photo by: ExxonMobil