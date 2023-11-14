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Verstappen: "Kararlarda daha fazla söz hakkına sahip olmayı isterim"

Red Bull pilotu Max Verstappen, Formula 1'le ilgili alınan kararlarda daha fazla söz hakkının olmasını istiyor.

Editör Ezel Tan
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Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, waves from the podium whilst wearing a Sombrero

Max Verstappen peş peşe galibiyet aldığı çok başarılı bir dönem geçiriyor ve üst üste üçüncü kez dünya şampiyonu olmuş durumda.

Buna rağmen Formula 1'in belirli yönleri söz konusu olduğunda eleştirilerini esirgemiyor.

Örneğin, Hollandalı pilot defalarca mevcut nesil araçların çok ağır olduğundan şikayet etti ve lastik boyutlarını da eleştirdi.

52 Formula 1 zaferi kazanan Verstappen, Formula 1'in geleceği göz önüne alındığında daha fazla söz hakkına sahip olmayı istediğini söyledi.

Verstappen, Speedweek'e şöyle dedi: "Elbette söz sahibi olmak isterim."

"Elimde olsa Formula 1'in sahibi olmak isterdim ama bu gerçekçi değil."

"GPDA olarak endişelerimizi dile getiriyoruz; neyin iyi yapıldığını da söylüyoruz ve diyaloğu  her zaman açık tutuyoruz."

"Formula 1 yöneticilerinin bizi dinlemesi için elimizden geleni yapıyoruz ve biz de onları dinliyoruz."

"İletişim kurmaya çalışıyoruz. Geleceğin ne getireceğini göreceğiz."

Takım arkadaşı Sergio Pérez de GPDA'nın katkısının önemli olduğuna inanıyor.

"GPDA'nın daha fazla söz hakkı olsa harika olurdu çünkü sadece bir sürücünün fikrini yansıtmıyor; Bu sporu yaşayan ve nefes alan çoğu kişiyi temsil ediyor."

"Yakın gelecekte GPDA'nın görüşlerinin daha fazla dikkate alınması harika olurdu."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

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