Verstappen, karantina kısıtlamaları nedeniyle Silverstone testine katılamayacak!

Red Bull, sürücülerini ve personelini tekrar sezona ısındırabilmek için 2020 F1 aracı ile Perşembe günü Silverstone'da bir çekim günü düzenleyeceğini doğruladı.

Bu tür testlerin son derece faydalı olduğu düşünülüyor çünkü hem sürücü yeniden kokpite geçerek araçla ilgili hislerini tazeliyor hem de personel, COVID-19 protokolleri üzerinde çalışma fırsatı yakalıyor.

Normalde Red Bull her iki sürücüsünü de testte kullanacaktı ancak bunun yerine Alex Albon'un tek başına sürüş yapması gerekecek. Çünkü İngiltere, yurt dışından gelen herkesi 14 gün boyunca karantinaya alıyor. Bu da Verstappen'in Monako'daki evinden İngiltere'ye gelişini zorlaştırıyor.

Verstappen'in teste katılabilmesi için Haziran ayının başlarında, yani karantinanın ilk haftasında İngiltere'ye gelmesi gerekecekti. Bu sayede 14 gün boyunca karantinaya girmek zorunda kalmayacaktı. Silverstone'da test yapan Mercedes pilotları Valtteri Bottas ile Lewis Hamilton'a ek olarak Racing Point sürücüsü Lance Stroll tam olarak bu yolu izledi.

Ancak Verstappen, bu yolu tercih etmemiş gibi görünüyor.

Hem takım hem de Verstappen'in kendisi, testte yer almayacağını doğruladı.

Verstappen böylelikle şampiyonluk savaşındaki rakiplerinin aksine Avusturya GP öncesi hiçbir F1 aracı sürememiş olacak.

Red Bull normalde 2018 aracıyla bir test düzenleyebilirdi ancak o yıl Renault ile çalışıyorlardı ve şimdi Honda ile çalıştıkları için böyle bir testi gerçekleştirmek zor olacaktı.