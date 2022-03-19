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Formula 1 / Bahreyn GP Haberler

Verstappen: "Kanıtlamam gereken bir şey yok, geçtiğimiz sezon yaptıklarım unutuldu"

Max Verstappen, 2022 sezonunda kanıtlayacağı herhangi bir şeye sahip olmadığını, geçtiğimiz sezonki istatistiklerinin her şeyi anlattığını düşünüyor

Çeviren:
Altay Gök
Verstappen: "Kanıtlamam gereken bir şey yok, geçtiğimiz sezon yaptıklarım unutuldu"
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2022 Formula 1 sezonu Bahreyn GP'si ile birlikte start alırken, Max Verstappen'in ana hedefi, geçtiğimiz sezon son turda elde ettiği şampiyonluğu korumak olacak.

Red Bull pilotu, son turda Lewis Hamilton'ı geçerek yarış galibiyetine ve şampiyonluğa uzanan isim oldu ve dramatik mücadele yarış direktörü Michael Masi'nin kural kitabındaki en az iki maddeyi uygulamadığı iddiaları dolayısıyla kış arası boyunca asla gündemden düşmedi.

Fakat hem Verstappen, hem de Red Bull, şampiyonluğu kazanma biçminin şampiyonluğa gölge düşürmeyeceği konusunda ısrarcılar.

Cuma günü Bahreyn'de konuşan Verstappen, geçtiğimiz sezon elde ettiği rekorlara dikkat çekerek "kanıtlayacak hiçbir şeyi olmadığını" ve şampiyonluğu kazanma biçiminin "kendini kanıtlamasına sebebiyet vermeyeceğini" söyledi

Verstappen, "Hayır, geçtiğimiz sezon zaten kendimi en çok galibiyet alan, en çok pole pozisyonu kazanan ve en çok lider giden pilot olarak yeterince kanıtladım."

"İnsanlar bunu unutuyor. Sadece Abu Dhabi'ye bakıyorlar, fakat sezon yalnızca Abu Dhabi'den ibaret değil." dedi.

Verstappen geçtiğimiz sezon Hamilton'dan daha fazla galibiyet (10), daha fazla pole pozisyonu (10) ve daha fazla podyum (18) elde etti. Hollandalı pilot, ayrıca Hamilton'ın 297 turuna karşın 652 tur lider gitmeyi başardı, bu yedi kez dünya şampiyonunun iki katından biraz daha fazla.

Son şampiyon bu istatistikleri tekrarlamanın zor olacağını düşünmesine rağmen, performans açısından bir adım daha atabilecek durumda olduğunu düşünüyor.

Verstappen, "Geçen sezona bakarsanız, o sezonda bile, evet, daha fazla galibiyet ve hatta daha fazla pole alabilirdik."

"Ancak bunu yapabilmek için gerçekten rekabetçi bir araca ihtiyacımız var. Bu yüzden tekrar böyle bir şey yapmak gerçekten zor olacak."

“Ama elbette, her zaman daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu yüzden umarım tekrar çok rekabetçi bir araca sahip olur ve benzer istatistikleri yakalayabiliriz." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, lifts his trophy

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, lifts his trophy

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Aralık ayında, şampiyonluğu kazanmasının hemen ardından Verstappen, "Formula 1'deki nihai hedefine ulaştığını, bu saniyeden sonra elde edeceği tüm başarıların 'bonus' olacağını" söylemişti. Fakat yeni sezona girilirken Verstappen, her zamankinden daha yüksek bir motivasyona sahip olduğunu söylüyor.

Verstappen, "Halen aynı motivasyona sahibim, belki daha bile fazlasına, çünkü kazanmaya ve podyumun yukarısında kalmaya devam etmek istiyorum."

"Küçük bir çocukken bir Formula 1 pilotu olmayı hayal ettiğinizde bir gün dünya şampiyonu olmayı da hayal edersiniz. Bunu başardım."

“Şampiyon olmak isteme ve şampiyonluğa ihtiyaç duyma baskısı ortadan kalktı. Ama yine de galibiyet için yarışmak istiyorum. O yüzden buradayım." dedi.

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