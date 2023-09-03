Verstappen: "Kanat tercihlerimiz, yarış için daha çok işe yaramalı"
Max Verstappen, İtalya Grand Prix'sinin sıralama turlarında elde ettiği ikincilikten "şikayetçi olamayacağını" çünkü Red Bull'un arka kanat ayarının Pazar günkü yarışta meyvelerini vereceğine inandığını söyledi.
Verstappen pole pozisyonunu 0.013s farkla, kariyerinin dördüncü ve Scuderia'nın kendi topraklarındaki ilk pole pozisyonunu kazanan Carlos Sainz'a kaptırdı.
Ferrari, zorlu taraftarlarının önünde güçlü bir gösteri yapmak istediği için kendi pistine özel düşük sürtünmeli bir arka kanat getirirken, Red Bull hâlâ güçlü yarış temposuna öncelik veren Monza'ya özgü bazı ince ayarlarla düzenlenmiş daha normal bir kanat kullandı.
Cuma günkü yakıt ve lastik ayarlı yarış temposu verilerinde Red Bull uzun stintlerde hâlâ üstün görünüyordu. Verstappen Pazar günü üst üste 10. grand prix'sini kazanmak için hâlâ iyi bir konumda olduğundan emin.
Ferrari'nin tek tur performansı hakkında Verstappen, "Gerçekten şaşırtıcı değildi, geçen yıl da hızlıydılar."
"Ayrıca, onların arka kanadına baktığınızda Monza için oldukça iyi optimize edilmiş gibi görünüyor, oysa bizim kanadımız - özellikle bir tur için - belki de en iyi optimizasyon değil."
"Ancak yarış normalde daha iyi olmalı, bu yüzden dürüst olmak gerekirse çok şaşırtıcı bir şey yok."
"Q1'de, Q2'de, Q3'te... her turda çok yakın bir eşleşme olduğunu görebilirsiniz."
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, sıralama sonrasında Parc Ferme'de
Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images
"Benim açımdan Cuma günü biraz daha zorluydu, ancak gerçekten şikayet edemeyeceğimizi düşünüyorum." dedi.
Cuma günkü antrenman seanslarının, örneğin geçen hafta Zandvoort'taki kendi yarışında olduğu kadar kolay olmamasının nedenini açıklayan Verstappen, bu hafta sonu en yüksek hız ve yere basma kuvveti arasında doğru dengeyi bulmanın zor olduğunu söyledi.
Hollandalı pilot, "Burada bizim için yere basma kuvveti ile doğru dengeyi bulmak biraz daha zordu."
"Ama bu sabah çok mutluydum. Aracın bir turda ve uzun vadede de iyi çalıştığını düşündüm."
"Yani evet, ikincilikten memnunum. Monza'da her zaman çok yakın olduğunu biliyorsunuz. Bazen öne atlarsınız, bazen de geride kalırsınız ama yarın için kendime güveniyorum." dedi.
2023 İtalya GP öncesi: Red Bull'un kanat açıları, yarış için Ferrari'ye göre daha mı avantajlı?
2023 İtalya GP öncesi: Red Bull'un kanat açıları, yarış için Ferrari'ye göre daha mı avantajlı? 2023 İtalya GP öncesi: Red Bull'un kanat açıları, yarış için Ferrari'ye göre daha mı avantajlı?
Verstappen: "İkinci antrenmanda 'resmin tamamını' göremedim"
Verstappen: "İkinci antrenmanda 'resmin tamamını' göremedim" Verstappen: "İkinci antrenmanda 'resmin tamamını' göremedim"
Gasly: "Monza, Verstappen için şimdiye kadarki 'en zorlu' yarış olabilir"
Gasly: "Monza, Verstappen için şimdiye kadarki 'en zorlu' yarış olabilir" Gasly: "Monza, Verstappen için şimdiye kadarki 'en zorlu' yarış olabilir"
Perez: "Sıralama turlarına tamamen kör bir şekilde girdim"
Perez: "Sıralama turlarına tamamen kör bir şekilde girdim" Perez: "Sıralama turlarına tamamen kör bir şekilde girdim"
Perez, Red Bull'un güncellemelerine olması gerektiği kadar hızlı adapte olamıyor
Perez, Red Bull'un güncellemelerine olması gerektiği kadar hızlı adapte olamıyor Perez, Red Bull'un güncellemelerine olması gerektiği kadar hızlı adapte olamıyor
İtalya GP: Padoktan gelen ilk teknik kareler
İtalya GP: Padoktan gelen ilk teknik kareler İtalya GP: Padoktan gelen ilk teknik kareler
Son Haberler
Canlı anlatım: İtalya GP
Canlı anlatım: İtalya GP Canlı anlatım: İtalya GP
MotoGP'de büyük kaza: Bagnaia'nın bacağından motosiklet geçti
MotoGP'de büyük kaza: Bagnaia'nın bacağından motosiklet geçti MotoGP'de büyük kaza: Bagnaia'nın bacağından motosiklet geçti
İtalya GP öncesi: Pilotların yarış için sahip oldukları lastikler
İtalya GP öncesi: Pilotların yarış için sahip oldukları lastikler İtalya GP öncesi: Pilotların yarış için sahip oldukları lastikler
Norris: "Ocon'u geçmeseydim taban tur zamanının altında kalacaktım"
Norris: "Ocon'u geçmeseydim taban tur zamanının altında kalacaktım" Norris: "Ocon'u geçmeseydim taban tur zamanının altında kalacaktım"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar