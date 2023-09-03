Verstappen: "Kanat tercihlerimiz, yarış için daha çok işe yaramalı"

Verstappen pole pozisyonunu 0.013s farkla, kariyerinin dördüncü ve Scuderia'nın kendi topraklarındaki ilk pole pozisyonunu kazanan Carlos Sainz'a kaptırdı.

Ferrari, zorlu taraftarlarının önünde güçlü bir gösteri yapmak istediği için kendi pistine özel düşük sürtünmeli bir arka kanat getirirken, Red Bull hâlâ güçlü yarış temposuna öncelik veren Monza'ya özgü bazı ince ayarlarla düzenlenmiş daha normal bir kanat kullandı.

Cuma günkü yakıt ve lastik ayarlı yarış temposu verilerinde Red Bull uzun stintlerde hâlâ üstün görünüyordu. Verstappen Pazar günü üst üste 10. grand prix'sini kazanmak için hâlâ iyi bir konumda olduğundan emin.

Ferrari'nin tek tur performansı hakkında Verstappen, "Gerçekten şaşırtıcı değildi, geçen yıl da hızlıydılar."

"Ayrıca, onların arka kanadına baktığınızda Monza için oldukça iyi optimize edilmiş gibi görünüyor, oysa bizim kanadımız - özellikle bir tur için - belki de en iyi optimizasyon değil."

"Ancak yarış normalde daha iyi olmalı, bu yüzden dürüst olmak gerekirse çok şaşırtıcı bir şey yok."

"Q1'de, Q2'de, Q3'te... her turda çok yakın bir eşleşme olduğunu görebilirsiniz."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, sıralama sonrasında Parc Ferme'de Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images

"Benim açımdan Cuma günü biraz daha zorluydu, ancak gerçekten şikayet edemeyeceğimizi düşünüyorum." dedi.

Cuma günkü antrenman seanslarının, örneğin geçen hafta Zandvoort'taki kendi yarışında olduğu kadar kolay olmamasının nedenini açıklayan Verstappen, bu hafta sonu en yüksek hız ve yere basma kuvveti arasında doğru dengeyi bulmanın zor olduğunu söyledi.

Hollandalı pilot, "Burada bizim için yere basma kuvveti ile doğru dengeyi bulmak biraz daha zordu."

"Ama bu sabah çok mutluydum. Aracın bir turda ve uzun vadede de iyi çalıştığını düşündüm."

"Yani evet, ikincilikten memnunum. Monza'da her zaman çok yakın olduğunu biliyorsunuz. Bazen öne atlarsınız, bazen de geride kalırsınız ama yarın için kendime güveniyorum." dedi.