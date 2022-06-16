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Formula 1 / Kanada GP Haberler

Verstappen: "Kanada GP'de bir başka duble harika olurdu"

Red Bull pilotu Max Verstappen, Kanada GP hafta sonunda alabilecekleri bir başka dublenin takım için harika olacağını söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Verstappen: "Kanada GP'de bir başka duble harika olurdu"
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Red Bull bu yıl şimdiye kadarki sekiz yarışın sadece ikisine pole pozisyonundan başlasa da altı galibiyet almayı başardı ve topladığı 11 podyumla, her iki şampiyonayı birden lider götürüyor.

Verstappen bu süre zarfında iki kez yarış dışı kalırken, finiş gördüğü yarışlardan sadece Monako GP'sini kazanamadı.

Son yarış Bakü'de Ferrari'nin sorunlarından faydalanarak zafere ulaşan Verstappen, Montreal'de benzer bir sonuç almanın "harika" olacağını dile getirdi.

Verstappen, hafta sonu öncesinde şöyle dedi: "Uzun zamandır Montreal'e gitmiyoruz, bu eşsiz piste geri döndüğüm için mutluyum."

"Pistin ve asfaltın ne durumda olduğunu görmemiz gerekiyor."

"Montreal'e gitmeyi hep sabırsızlıkla beklemişimdir çünkü çok güzel bir şehir."

"Umarım aracımız hafta sonu boyunca iyi çalışır."

"Bakü'deki dublenin ardından oraya gitmek ve bir kez daha aynı sonucu almak harika olurdu."

"Elbette takımlar ve sürücüler şampiyonasında önde olmak harika bir şey ancak önümüzde hâlâ gitmemiz gereken uzun bir sezon var."

"Takım olarak zorlamaya devam etmemiz ve hafta sonlarından mümkün olan en yüksek puanları toplamamız gerekiyor."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

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