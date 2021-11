Verstappen, kalan yarışları Hamilton'ın önünde bitirmeyi hedefliyor

Bitime dört yarış kala Verstappen'in 19 puanlık üstünlüğü var ve bu hafta sonu alacağı bir galibiyetle Hollandalı pilot, şampiyonada oldukça avantajlı bir konuma gelecek. Böylelikle kalan üç yarışı Hamilton'ın ardında ikinci bitirse dahi şampiyon olacak.

Verstappen bu konuda şöyle dedi: "Kendimden her zaman en iyisin bekliyorum. Fakat kariyerimin başından beri durum böyleydi. Yani bu yılki durumumuza rağmen değişen bir şey olmadı."

"Sadece her hafta sonuna ayrı ayrı odaklanıyorum ve her birinden en iyi şekilde faydalanmaya çalışıyorum. Aslında matematik oldukça basit: Her seferinde onun önünde yer alırsam, o zaman tabii ki bana yaklaşamayacak."

"Her zaman mümkün olduğunca çok puan almak, maksimum puanı elde etmek istiyorsunuz. Bu da Meksika'da mümkün olan bir şeydi. Neler olacağını asla bilemezsiniz. Belki bir puan bile fark yaratabilir. Bu yüzden her zaman o fazladan bir puanı bile almaya çalışıyoruz."

"Sadece tutarlı olmak ve mümkün olduğunca çok yarış kazanmaya çalışmak gerekiyor. Sonunda puan anlamında hayatını daha kolaylaştırıyor. Hangi kategoride yarışırsanız yarışın durum bu. Kartingde de böyleydi."

"Formula 1'i milyonlarca insan izleyebilir ancak o kaskı taktığımda, her şey araç içerisinde ne yaptığımla ilgili. 12 yaşımdan beri durum bu şekilde."

"Brezilya'yı seviyorum, genel olarak iyi sonuçlar aldığım bir yer ve burada olmaktan her zaman keyif aldım. Ayrıca bu, güzel bir pist. Taraftarlar yarışlar konusunda çılgınlar, ben de yarışmayı seviyorum. O yüzden iyi anlaşıyoruz."

Sprint yarışıyla alakalı Verstappen, "İlk antrenman seansında ve sonrasında, her şeyi doğru yapmak daha da önemli. Bazen bu, diğer yarışlara göre daha iyi oluyor fakat en başından itibaren doğru şekilde başlamanız gerekiyor. Bunun dışında sprint yarışında değişen bir şey yok. Sadece sıralama turlarından sonra araçta hiçbir şeyi değiştiremiyorsunuz." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12,and Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images