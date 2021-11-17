Verstappen: "Kalan yarışlarda elimizden geleni yapmalıyız"

Hollandalı pilot, Amerika ve Meksika'da galibiyete ulaşan isim olmayı başarmıştı. Ancak Brezilya'da yeni motorla birlikte Mercedes üstünlüğü vardı ve Lewis Hamilton yılın en iyi zaferlerinden birini aldı.

Eğer Brezilya'daki performansı, kalan üç yarışa da taşıyabilirlerse, sezon sonunda gülen taraf Mercedes ve Lewis Hamilton olabilir.

Red Bull pilotu Verstappen, Katar GP öncesi verdiği demeçte, hem bu hafta sonu hem de kalan yarışlarda en iyi işi yapmaları gerektiğini belirtti.

Verstappen, şöyle dedi: "Brezilya bizim için zor bir hafta sonuydu. Genel olarak Mercedes'e kıyasla biraz daha yavaştık fakat yine de sadece birkaç puan kaybettik. Bu yüzden çok kötü değil. Tabii ki her zaman kazanmak istiyorum ama iyi bir mücadele verdik ve ikinci olmak kötü değil."

"Önümüzde üç yarış var ve bu yüzden pistte mümkün en iyi performansı sergilemek için takım olarak elimizden geleni her şeyi yapıp, zorlamaya devam etmeliyiz."

"Sanırım Katar'a yalnızca bir kez ödül töreni için gitmiştim. Bu yüzden geri dönmek için sabırsızlanıyorum. Bu, yeni bir pist ve açıkçası oraya hiç gitmedik. Bu yüzden pistle ilgili heyecanlıyım. Umarım orada iyi bir performans sergileriz. Oradaki MotoGP yarışları her zaman harika görünüyor."

Beklentileri sorulduğunda Verstappen, "Şu an için bir şey söylemek zor. Viraj yapılarını anlamak adına simülatörde biraz sürüş yaptım fakat pisti gerçek hayatta görmek güzel olacak."

"Antrenman seansları herkesin hız kazanması ve araç ayarlarını anlaması için çok önemli olacak." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, arrives on the podium Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images