Verstappen: "Kalan yarışlar, herkes için bir soru işareti"

Red Bull, Meksika'da rahat bir galibiyet elde etmeyi başarmıştı ancak Brezilya Grand Prix'si, beklentilerin aksine tamamen farklı geçti. Mercedes, hafta sonunun başından itibaren çok hızlıydı ve Lewis Hamilton, pazar günü 10. başlayıp kazandı.

Şimdi Katar, Suudi Arabistan ve Abu Dhabi yarışları yapılacak. Bu üç pist de kağıt üzerinde Mercedes W12'nin hızlı olabileceği uzun düzlüklere sahip. Hal böyle olunca, Mercedes'ten ziyade Red Bull'un endişelenmesi gerekiyor gibi görünüyor.

Red Bull'un Hollandalı pilotu Verstappen, Brezilya'daki yarışın ardından, kalan yarışlarla ilgili şöyle dedi: "Sanırım kalan yarışlar sadece bizim için değil, tüm takımlar için büyük bir soru işareti."

"Neler olacağını bekleyip görmemiz gerekiyor. Mesela geçen hafta sonu Meksika'da gerçekten çok mutluyduk. Şimdi ise tam tersi bir durum var."

"Tüm sezon biraz bu şekilde gitti. Bakalım neler olacak?" dedi.

Takımlar tamamen 2022 araçlarına odaklandığı için artık yeni parçalar da gelmiyor.

Verstappen, bu konuda şöyle diyor: "Artık yeni parçalar hazırlanmıyor. Bu yüzden elimizdeki parçalarla en iyisini yapmaya çalışacağız."

Hollandalı pilot, pazar günkü yarışta elinden gelenin en iyisini yapsa da tempo olarak eksik kaldıklarını itiraf etti.

Verstappen şöyle dedi: "Tabii ki elimden gelen her şeyi denedim ama tempo olarak biraz fazla yavaştık ve özellikle de lastik aşınmasının çok yüksek olduğu bir pistte geride kaldığımız için, onları geride tutmak arka lastikleri normalden biraz daha fazla kullanmak gerekiyordu."

"Sonunda işe yaramadı ama çok hayal kırıklığına uğramadım çünkü bunun oldukça gerçekçi bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Yine en azından mücadele ederken biraz eğlendik."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images