Verstappen: "Kalan iki yarışta elimizden geleni yapacağız"

Formula 1'de 2021 sezonunun kaderi önümüzdeki iki haftalık süreçte netleşecek. Sıradaki yarış Suudi Arabistan, yeni bir pist olduğu için bilinmeyenlerle dolu olacak. Abu Dhabi de yenilenen yapısıyla bazı bilinmeyenler içeriyor.

Son iki yarışta Mercedes'ten tempo olarak geride kalan Red Bull, kalan iki yarıştan en az birini kazanarak şampiyonluğu kazanmanın hesaplarını yapıyor.

Max Verstappen ise, Alman ekibe kıyasla tempo eksikliği yaşadıklarını kabul etti.

Verstappen, sözlerine Katar GP'yi değerlendirerek başladı: "Katar çok kötü değildi ama çok iyi de değildi. Orada bu kadar çok geçiş olasılığı olması beni şaşırttı. Cezadan sonra iyi bir başlangıç yaptım ve bence buna ihtiyacım vardı."

"Mercedes'e kıyasla hâlâ biraz tempo eksikliğimiz vardı, bu yüzden bu hafta sonu nasıl gideceğimizi göreceğiz. Katar'a dönersek, oradaki pist kesinlikle favorilerimden biriydi, sürüş yapması çok keyifliydi."

Sonrasında Verstappen, Cidde ile ilgili görüşlerini paylaştı: "Bu pistte simülatörde sürüş yaptım ve gerçekten hızlı bir piste benziyor. Bu yüzden hataya yer yok. Tabii ki henüz piste çıkmadığımız için sadece tahminde bulunabiliyoruz."

"Bence ilginç bir hafta sonu olacak ve mücadeleyi sabırsızlıkla ekliyorum. Bu yıl yeniden farklı pistlere gitmek oldukça eğlenceli."

Ardından son iki yarışa girerken neler hissettiğini de paylaştı: "Sakinim. Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım ve sonunda nereye varacağımızı göreceğiz."

"Henüz bir şey kesinleşmedi ve hepimiz mücadeleye hazırız. Daha katılmamız gereken çok yarış var ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Sezon, heyecan verici şekilde bitecek."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images