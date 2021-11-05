Verstappen: "Kağıt üstünde favori olmamız bir şey ifade etmiyor"

Red Bull pilotu Max Verstappen, bitime beş yarış kala 12 puanlık bir avantaja sahip ve bu hafta sonu bunu daha da artırma fırsatıyla karşı karşıyalar.

Mercedes geçmişte her zaman düşük rakımlı pistlerde zorluklar yaşadı. Durum böyle olunca, Meksika'da bir kez daha Red Bull'un gerisinde kalmaları bekleniyor. Bu da Verstappen'i favori yapıyor.

Ancak Verstappen, piste çıkıp her şeyi doğru yapmaları gerektiğini söyledi ve kağıt üstünde favori görünseler bile bunun bir anlam ifade etmediğini dile getirdi.

Verstappen, "Burasıyla ilgili güzel anılarım var. Burası gerçekten güzel bir şehir ve her zaman çok eğleniyorum. Bu yüzden geçen yıl buraya gelememiş olmamız üzüntü vericiydi. Fakat şimdi buraya tekrar geldiğim için heyecanlıyım. Hafta sonunu sabırsızlıkla bekliyorum."

"Bu hafta sonu nasıl bir performansa sahip olacağımızı göreceğiz. Her şey detaylarla ilgili. Kağıt üzerinde iyi görünebilirsiniz ama yine de ayarları ve diğer tüm kombinasyonları çözmelisiniz."

"Bizim için iyi görünebilir ancak ilk seanstan itibaren her konuda en iyisini yapmalı ve araç ile doğru yöne gittiğimizden emin olmalıyız."

"İster bildiğimiz pistlere, isterse de bilmediğimiz pistlere gidelim, her zaman elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz."

"Her hafta sonundan mümkün olan en çok puanla ayrılmak istiyorum." dedi.

Favori görülmeleri ile ilgili bir soruya Verstappen şöyle yanıt verdi: "Kağıt üzerinde tabii ki burası bizim için olumlu görünüyor ancak pistte de aynı olmasını tercih ederim. Bu yıl dediğim gibi her şey ayrıntılarla ilgili. Austin'de eminim herkes Mercedes kazanacak diye düşünüyordu ama biz başardık. Bu hafta sonu da ayarları en iyi şekilde bulmamız lazım."

"Yine de bu konuda çok endişelenmemeli ve her hafta sonundan en iyi şekilde faydalanmaya çalışmalıyız. Bana göre nerede kazanıp, nerede kaybedebileceğimizi düşünmemizin faydası yok."

"Son birkaç yıldır burada iyi bir avantajımız vardı. Fakat Mercedes belki de 2019'a kıyasla motor tarafında bir şeyleri daha iyi yapmıştır."

"Sonuçta herkes, çok iyi bir iş çıkarmadıkları hafta sonunda dersler çıkarıyor."

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images