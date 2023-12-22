Verstappen, kadın sürücüler hakkında: "Yetenekleri varsa F1'e katılmaları mümkün"
Max Verstappen, katılımın düşük olması nedeniyle bir kadın sürücünün Formula 1'e girmesinin daha zor olduğunu söylüyor, ancak başarılı olmak için gereken becerilerin 'eğitilebilir' olduğuna inanıyor.
1976'da son kez yarışan Lella Lombardi'den bu yana bir Grand Prix'de kadın sürücü yarışmadı.
Tamamı kadınlardan oluşan F1 Academy serisinin kurulması ve 2024 yılında 10 F1 takımının da kendi araç tasarımlarını kullanan bir sürücüye yer verecek olması, F1'e bir kez daha kadın sürücü kazandırma konusunda net bir kararlılığa işaret ediyor.
Verstappen yarışçı bir aileden geliyor; babası Jos daha önce F1'de yarışmış olmasının yanı sıra annesi Sophie Kumpen de karting sahnesinde saygın bir isim haline geldi.
Verstappen, şu anda kadınlardan çok erkeklerin yarışlara katılıyor olmasının doğal olarak F1'de bir kadın sürücünün aleyhine bir durum yarattığını, ancak bir kadının yeteneğini göstermesi halinde F1 gridine katılmaması için hiçbir neden görmediğini söylüyor.
Verstappen, "Bence yarışlardaki erkek ve kadın yüzdesine bakarsanız, bence zaten erkekler için Formula 1'e girme yüzdesi elbette çok düşük, bu yüzden doğal olarak kadınlar için bu durum daha da zor olacaktır."
"Bazı yerlerde F1'in fiziksel olarak oldukça zor olduğunu düşünüyorum, ancak çok çalışırsanız her şeyin eğitilebilir olduğunu düşünüyorum. Elbette bir kadın için doğal olarak biraz daha zor ama yeteneğiniz varsa bu mümkün."
"Çünkü takım patronlarının ya da sürücüleri seçmeye karar veren kişilerin 'Hayır, biz sadece erkekleri seçeriz' diye düşündüklerini sanmıyorum."
"Eğer herkesi geride bırakan bir kadın varsa, o zaman doğal olarak Formula 1'e girme fırsatına sahip olacaktır. Ancak sporda daha az kadın olduğu için, doğal olarak zirveye çıkma yüzdesi daha düşüktür." dedi.
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