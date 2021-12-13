Verstappen, kaçan şampiyonluğun ardından Hamilton'ın nasıl hissettiğini "anlıyor"

Hamilton, Williams sürücüsü Nicholas Latifi'nin spin atıp, kaza yapmasından önce sekizinci şampiyonluğu için ihtiyaç duyduğu galibiyeti kazanacak gibi duruyordu.

Kaza sonrası piste giren güvenlik aracı, Verstappen'in yumuşak lastik için pite girmesine yardımcı oldu ve F1 Yarış Direktörü Michael Masi, yarışı bitirme bir tur kala tekrar başlattı.

Hollandalı pilot, son turda Hamilton'ı geride bırakmayı başardı ve galibiyete ulaştı. Böylelikle de kariyerinin ilk şampiyonluğunu kazandı.

Verstappen, ilk şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı olan iyi şansından memnun olsa da, şartların rakibi için kolay olmadığını da kabul ediyor.

Pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında konuşan Verstappen, şöyle dedi: "İnanılmaz derecede mutlu olan bir taraf ve hayal kırıklığına uğramış başka bir taraf vardı."

“Lewis'in yaşadığı şeyi elbette hissettim. Yarış boyunca her şeyi doğru yaptı. Fakat F1 bazen çok tahmin edilemez olabiliyor."

"Yani her iki şekilde de gidebilirdi. Tam tersi de olabilirdi, yarışı kontrol altında götürebilir ve son turda kaybedebilirdim. Maalesef bu da yarışın bir parçası.”

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Güvenlik aracına kadar Hamilton, her şeyi kontrol altında götürüyordu ve son bölümde herhangi bir şey yaşanmasaydı, Verstappen yeni lastiklere rağmen muhtemelen ilk sırayı alamayacaktı.

Fakat Verstappen, hiçbir zaman pes etmemenin, galibiyet için çok önemli olduğunu söyledi.

“Son bölümde arayı yeterince kapatamadığımı görebiliyorum. Kendime sonuna kadar zorlamaya devam etmem ve pes etmemem gerektiğini söyledim. Takım olarak böyle yaptık."

"Sonrasında elbette güvenlik aracı çıktı. Bir mucizeye ihtiyacımız vardı ve bu gerçekleşti. Fakat öyle bile olsa bundan faydalanmanız gerekiyor. Geçiş yapabilmeniz gerekiyor. Biz de bunu yaptık. Evet, kesinlikle dramatik bir sondu.”

Hayal kırıklığına uğrayan Hamilton, yarıştan sonra herhangi bir röportaj vermediği gibi, sosyal medyada da paylaşım yapmadı.

Verstappen buna rağmen, Hamilton'ın 2022'de güçlü bir rakip olarak geri döneceğinden şüphe duymuyor.

Verstappen, "Lewis harika bir sporcu. Daha önce de söylediğim gibi, bu bir yarış ve ister olumlu ister olumsuz olsun, bununla baş etmek zorundayız."

"Fakat Lewis, çok güçlü bir şekilde dönecek çünkü o harika bir sürücü." dedi.