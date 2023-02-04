Verstappen: "Jetime değil misafirhaneme simülatör koyacağım, Marko yanlış anladı"

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Son dünya şampiyonu Max Verstappen, Cuma günü yeni sezon öncesi katıldığı ilk basın toplantısında gayet rahat bir görüntü çizdi.

Bunun öncesinde Red Bull, yeni RB19'u New York'ta gerçekleştirdiği lansmanla tanıttı. Fakat renk düzeni hiç değişmezken, gösterilen araç bir şov aracıydı.

Verstappen'e sorulan sorulardan birisi, Helmut Marko'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla ilgiliydi.

Helmut Marko, Sport1'e yaptığı açıklamada, Verstappen'in özel jetine bir simülatör kuracağını söylemiş ve şunları eklemişti: "Havada simülasyon yarışı yapabilmek için özel uçağında değişiklikler yapacak. Ama bu iyi bir şey, çünkü Max'in dikkatini dağıtmaya ihtiyacı var. İki şampiyonluğu göz önünde bulundurursak bu ona hiçbir zarar vermedi..."

Cuma günü yazılı basına konuşan Verstappen, Marko'nun açıklamalarını kabul etmedi.

Verstappen gülümseyerek, "Bunu söyleyen Helmut'tu fakat sanırım yanlış anladı."

"Geçen yıl onunla konuşmuştum. Açıkçası Avrupa F1 yarışlarına gidebileceğim yeni bir misafirhane inşa ediyorum ve içinde bir tane de simülatör olmasını istiyorum."

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Böylece işimi bitirip, akşam döndüğümde sürüş yapmaya devam edebilirim. Bu benim hobim ve beni zinde tutuyor. Ayrıca hoşuma da gidiyor. Yarış hafta sonları veya diğer zamanlarda iki ya da üç saat orada vakit geçirebilirim."

"Sanırım o bunu yanlış anladı ve uçak dedi. Yani uçağıma bir tane simülatör koymayacağım. Bence bu biraz saçma olur."

"Olsa havalı olur ama o zaman uçakta çok fazla yer kalacağını sanmıyorum!" dedi.

Verstappen ayrıca yeni araç için gelişim çalışmaları yapmak üzere Red Bull Racing'in simülatörüne girmeyi de seviyor.

Verstappen, "Simülatör çalışması yapmayı seviyorum çünkü aksi takdirde takımdaki insanlar, geri bildirimlerimi bilemezler." dedi.

Bu yıl Hollandalı Rudy van Buren ile birlikte simülatör çalışmalarının büyük bir kısmını Daniel Ricciardo üstlenecek.

Verstappen, "Simülatörde birçok farklı sürücünün olması önemli."

"Daniel tek değil. Rudy van Buren de var, [Sebastien] Buemi hâlâ takımda. Ayrıca aracı nasıl kullandığımızı anlamaları gerekiyor ve bu geri bildirimler sayesinde, yeni parçalar geldiğinde rollerini daha iyi yerine getirebilirler."

"Bunlar önce simülasyonda test ediliyor ve sonra çalışıp çalışmadığını görüyoruz. Bu nedenle normal sürücülerin de simülatörde düzenli olarak zaman geçirmesi önemli." dedi.