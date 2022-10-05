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Formula 1 Haberler

Verstappen, Japonya'da hangi koşullarda şampiyon olur?

Red Bull pilotu Max Verstappen bu hafta sonu kazanır ve en hızlı turu atarsa, rakiplerinin sonucuna bakılmaksızın şampiyon olacak.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Verstappen, Japonya'da hangi koşullarda şampiyon olur?
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Max Verstappen geçen hafta sonu kariyerinin ikinci şampiyonluğu için ilk fırsatını yakalamıştı fakat kabus gibi geçen hafta sonunda, rakiplerine puan kaybetti.

Yine de kendisi adına harika geçen şampiyonada hâlâ 104 puanlık avantajı var ve bu hafta sonu şampiyon olma ihtimali hiç de az değil.

Singapur GP sonrası Carlos Sainz ve George Russell'ın şampiyon olma ihtimali kalmadı. Bundan ötürü artık şampiyon olma ihtimali olan sadece üç pilot var: Verstappen, Charles Leclerc ve Sergio Perez.

İhtimallere bakıldığında Verstappen, eğer Japonya'da kazanırsa ve en hızlı turu da atarsa, Leclerc ve Perez'in sonucuna bakılmaksızın şampiyon oluyor.

Eğer en hızlı turu atmadan kazanırsa, o zaman Leclerc'in 3. olması veya daha geride kalması gerekiyor. Perez böyle bir durumda ne yaparsa yapsın Verstappen'in şampiyonluğuna engel olamıyor.

Tüm tabloya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Verstappen'in şampiyonluğu için gereken koşullar:

Verstappen Leclerc Perez
1. olup en hızlı turu atarsa Max şampiyon  Max şampiyon
1. olursa 3. olmalı veya daha geride kalmalı -
2. olup en hızlı turu atarsa 5. olmalı veya daha geride kalmalı 4. olmalı veya daha geride kalmalı
2. olursa 5. olmalı ve en hızlı turu kaydetmemeli 4. olmalı ve en hızlı turu kaydetmemeli
3. olup en hızlı turu atarsa 6. olmalı veya daha geride kalmalı 5. olmalı veya daha geride kalmalı
3. olursa 7. olmalı veya daha geride kalmalı 6. olmalı veya daha geride kalmalı
4. olup en hızlı turu atarsa 8. olmalı veya daha geride kalmalı 7. olmalı veya daha geride kalmalı
4. olursa 8. olmalı ve en hızlı turu kaydetmemeli 7. olmalı ve en hızlı turu kaydetmemeli
5. olup en hızlı turu atarsa 9. olmalı veya daha geride kalmalı 8. olmalı veya daha geride kalmalı
5. olursa 9. olmalı ve en hızlı turu kaydetmemeli 8. olmalı ve en hızlı turu kaydetmemeli
6. olup en hızlı turu atarsa 10. olmalı ve en hızlı turu kaydetmemeli 9. olmalı veya daha geride kalmalı
6. olursa Puan almamalı 9. olmalı ve en hızlı turu kaydetmemeli
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