Verstappen, Japonya’da galibiyet istiyor
Son yarış Avustralya’da yarış dışı kalan Max Verstappen, bu hafta sonu galibiyet hedefliyor.
Glenn Dunbar / Motorsport Images
Max Verstappen, son yarış Avustralya’da fren sorunu yaşamış ve uzun zaman sonra ilk kez yarış dışı kalmıştı.
Hollandalı pilot bu hafta sonu Japonya’da zirveye çıkma hedefi belirledi.
Verstappen, "Takım, Suzuka yarışını büyük bir güven içerisinde bekliyor.”
“Burası yarışmanın her zaman ilginç olduğu ikonik bir pist. Geçen yılki takımlar şampiyonluğu ve ikinci sürücüler şampiyonluğum gibi güzel anılarımın olduğu bir piste gidiyoruz.”
“Hafta sonu başlamadan önce ailemle biraz tatil yaptım. Tokyo'da biraz zaman geçirmek her zaman güzeldir.”
“Geçen hafta sonu Melbourne'de kötü bir yarış geçirdik. Böyle şeyler olabiliyor; üst üste dokuz kez kazandık ve bu hafta sonu daha da iyi şekilde geri dönmek istiyoruz.”
“Suzuka'da çok sayıda hızlı viraj ve yüksek derecede lastik aşınması var. Yağmuru da hesap ederek doğru ayarları bulmak önemli olacak.”
“Aracıma geri dönmeyi ve bu hafta sonu galibiyet savaşı vermek için hazırlanmayı sabırsızlıkla bekliyorum."
Sergio Perez de hafta sonu için pozitif.
“Bu hafta sonu hava durumu büyük fark yaratabilir: burada çok yağmur yağıyor. Bu nedenle ayarları geliştirmek için pist süresinden en iyi şekilde yararlanmak önemli olacak.”
“Avustralya'daki yarış takım için en iyisi değildi, ceza almam ve yarışta aracımın hasar görmesi üzüntü verici, ancak geçmişte bu tür aksiliklerle başa çıktık.”
“Bu hafta sonu podyuma geri dönmek istiyorum.”
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