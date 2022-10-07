Verstappen: “İyi olduğumuza inanmak için nedenlerimiz var”

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2021 sezonunda Red Bull'un 145 milyon dolarlık bütçe sınırını aştığı söyleniyor ancak raporlara göre bu sadece küçük bir ihlâl.

Japonya Grand Prix'si öncesinde Lewis Hamilton; Mercedes'in geçen yıl Red Bull'a kıyasla gelişim oranı ve Mercedes’in daha fazla para harcasaydı 2021 sezonunun şampiyona sonucunun nasıl değişeceği hakkında konuştu.

Verstappen'e Hamilton'ın yaptığı yorumlar soruldu. Ancak o, Hamilton'ın yorumlarına cevap vermek istemedi. Red Bull'un herhangi bir yanlış yapmadığını açıkça belirtti.

Sky Sports F1'e konuşan Verstappen, “Normalde zaten olması gereken buydu. Sanırım iyi olduğumuza inanmak için nedenlerimiz var. Bana söylenen buydu ve pazartesi günü öğreneceğiz.”

“Bu takım ve FIA ​​arasında bir şey. Gerçekten bana bağlı değil. Hızlı sürmek ve takım için yapabileceğim en iyi sonucu vermek için buradayım.” dedi.

Verstappen; Charles Leclerc'i 8, takım arkadaşı Sergio Perez'i 6 puan geride bırakırsa bu hafta sonu Suzuka'da 2. şampiyonluğunu ilan edebilir.

Singapur'da geçen zor bir hafta sonu geçirdikten sonra Verstappen, Red Bull'un şampiyonluğu ilan etmesi için 'mükemmel bir hafta sonuna' ihtiyacı olduğunu söyledi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Erik Junius

Verstappen, “Honda ile olan ilişkimiz, bunu biraz daha özel kılacaktır.”

“Geçen yıl şampiyonluk savaşında burada olamamamız çok yazık oldu. Bu yüzden gerçekten buraya geri dönmeyi dört gözle bekliyoruz. Ne olacağını göreceğiz. Mükemmel bir hafta sonuna ihtiyacımız olduğu kesin.”

“Bu olursa çok iyi olur ancak burada olmazsa önümüzdeki hafta sonu daha fazla şansım olacak. Bu gerçekten hiçbir şeyi değiştirmez. Sadece iyi bir hafta sonu geçirmek ve elinizden gelen her şeyi en üst düzeye çıkarmak istersiniz.”

“Elbette burada şampiyonluğu elde edebilmek için mükemmel bir hafta sonuna ihtiyacım var. Fakat dürüst olmak gerekirse, bunun hakkında çok fazla düşünmüyorum.” dedi.