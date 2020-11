Verstappen: "İyi günlerimiz gibi kötü günlerimiz de olacak"

Max Verstappen, Türkiye'deki tüm antrenman seanslarını zirvede tamamladı ve sıralama turlarında pole pozisyonunu ufak bir farkla kaçırdı.

Yarışta spin attıktan sonra geriye düşen ve podyumun dışında kalan Hollandalı pilot, hayal kırıklığını gizlemedi.

Fakat Bahreyn'de işlerin normale dönmesini bekliyor.

"Türkiye'deki yarış benim için çok hoş değildi. Ama bazen böyle olabiliyor. Her şeyden önce biraz üzüntü vericiydi. Çünkü gerçekten Türkiye'de olmayı sabırsızlıkla bekliyordum. Yani orada olmaktan keyif aldım. Ama pist yüzeyi, tutuş açısından felaketti. Yani hoş değildi."

"Yarışın kendisinden neler öğrenebiliriz? Her zamana öğrenebileceğimiz şeyler var. Sadece her şeyin ters gittiği günlerden biriydi. Sinir bozucu bir gündü. İstediğimiz sonucu alamadık ama durum bu. O yarışa kadar çok iyi sonuçlar ardık ve her zaman mutluyduk. Ama bazen mükemmel gitmeyen hafta sonlarınız oluyor. Kötü günler de oluyor iyi günler de."

"Şimdi yeni bir yarıştayız. Bence güzel olacak. Burada olmaktan memnunum, hava da güzel. O yüzden umarım tekrar güzel bir hafta sonu geçirebiliriz."

Red Bull, Türkiye'ye yeni bir ön kanat getirmişti.

Yeni parçalar hakkındaki görüşü sorulduğunda Verstappen, "Şartlar nedeniyle durum zordu ama birkaç yeni parçayı test ettim ve kesininleler olumluydu. Bu yüzden Bahreyn'e gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Burada, bu tür araçlarla ilgili daha fazla bilgimiz var. Bu yüzden burada nasıl çalışacaklarını görmek istiyorum. Ama iyi olacağına eminim." dedi.

Bitime üç yarış kala ikinci Valtteri Bottas'la üçüncü Verstappen arasında 27 puan var.

Verstappen, Bottas'ı geçip geçemeyeceği sorusuna, "Göreceğiz. İkinciliğin ya da üçüncülüğün önemi yok. Sadece iyi bir sonuç almak istiyorum. Sezonu bitirirken birkaç olumlu yarış çıkardıysam ve buna rağmen üçüncü olduysam, bundan memnun kalırım." yanıtını verdi.