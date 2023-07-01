Verstappen: "İyi bir yarış oldu"

Hollandalı pilot, ilk sıradan başladığı yarışın ilk turunda Sergio Perez ile mücadele etmek zorunda kalsa da, ikinci virajı lider dönmeyi başardı.

Sonrasında her geçen tur farkı açan Verstappen, rahat bir zafer elde etti ve hanesine 8 puan daha yazdırmış oldu.

Yarışın ardından konuşan Verstappen, yarışı şöyle yorumladı: "Bugün gerçekten iyiydi."

"Giderek kurumaya başlayan bir pistte geçiş lastikleriyle 24 tur atmak çok zordu fakat lastikler iyi dayandılar."

"Son beş turda kuru zemin lastikleri çok daha hızlıydı, fakat çok önde olduğumuz için pit yapmanın anlamı yoktu."

"Bu yüzden bizim için iyi çalışan geçiş lastikleriyle devam ettik."

Verstappen hem ilk virajda hem de 2. virajda Sergio Perez ile savaştı.

Neler olduğunu anlatan Hollandalı pilot, "İlk virajın çıkışında biraz tehlikeli bir an yaşadık. Çimler de çok kaygan oluyorlar."

"Neyse ki aracı kontrol altında tutmayı başardım ve oradan sonra sadece yarışımı çıkardım." dedi.