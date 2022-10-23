Verstappen: "İyi bir yarış geçirmeyi bekliyorum" 

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Red Bull için zor bir gün geride kaldı çünkü sıralama seansı öncesinde, Red Bull'un kurucu ortağı, AlphaTauri ve Red Bull Racing takımlarının sahibi Dietrich Mateschitz'in vefat haberi geldi. Takım sıralama seansına bu acı haberi almanın üzüntüsüyle çıktı.

Verstappen, sıralama seansında pole pozisyonunu ufak bir farkla kaçırdı ve Charles Leclerc'in arkasında üçüncü oldu. Leclerc ikinci en hızlı zamanı kaydetse de motor ve turbo değiştirdiğinden dolayı 10 sıra grid cezası olduğundan yarın 12. sıradan start alacak. Verstappen de Leclerc'in cezası sayesinde yarın 2. cepten start alacak.

Sıralama seansının ardından konuşan Verstappen, kariyerine büyük katkıları bulunan Mateschitz'i andı ve yarış hakkında konuştu.

Verstappen, "Hepimiz için zor bir haberdi. Red Bull ve bu spor için ne anlama geldiği, özellikle de benim için ne anlama geldiği önemliydi. Benim için ve benim kariyerim için yaptıkları... Oldukça zor bir gün."

"Elbette sıralama turlarında elimizden gelenin en iyisini yaptık ama maalesef ufak bir farkla pole'ü kaçırdık. Ancak tabii ki önümüzde yarış var. Yarışta onu [Mateschitz] gururlandırmaya çalışacağız."

"Normalde aracımız yarışta, sıralamadan daha güçlü oluyor. Sıralama turlarında bugün ufak farklar sonuçları belirliyordu. Lastiklerini biraz daha iyi çalıştırabilirsen, fark yaratıyordun. Yine de yarın iyi bir yarış geçirmeyi bekliyorum." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images