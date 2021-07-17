Verstappen: ''İyi bir start aldık''

Dünkü sıralama turlarında Lewis Hamilton sprint yarışına birinci sıradan başlama hakkını kazansa da Verstappen, bugün sprint yarışında daha iyi bir start aldı ve birinci sıraya yükseldi.

Sonrasında birinciliği koruyan şampiyona lideri, 17 turluk yarışı birinci sırada bitirdi ve yarın yapılacak olan Britanya Grand Prix'sine ilk sıradan başlayacak.

Verstappen, 100 km'lik yarışın ardından şu açıklamalarda bulundu: ''Burada geçiş yapmak zor ancak iyi bir start aldık ve ilk turda Lewis'le iyi bir mücadele verdik.''

''Sonrasında kendi tempomuzu korumaya çalıştık ancak gördüğünüz gibi yarışın sonunda birbirimizi çok zorluyorduk ve lastikler hasar almaya başlamıştı, bu yüzden bunu da kontrol altında tutmaya çalışıyorduk.''

''Ancak tabii ki bu üç puanı aldığımız için mutluyum ve yarın heyecanlı bir mücadele bizi bekliyor.''

Şampiyona lideri yarışa orta lastiklerle başlamasına rağmen, lastiklerinin ne kadar zorlandığı görünüyordu ve Hollandalı pilot, hızlı virajlarda lastiklerin zorlandığını söyledi.

''Yani, tabii ki düşük yakıtla başladık sonra da hızlı virajlarda, her tur araçları zorladık. Bu, lastikleri zorladı ancak bu herkes için aynıydı ve herkes, bununla mücadele etmek zorunda kaldı.''

Red Bull düzlüklerde bugün hızlı bir performans gösterdi ve bu farkın nereden kaynaklandığı sorulan Verstappen, ''Araca dokunma iznimiz yoktu. Bence virajlarda biraz daha hızlıydık ve bu yüzden aynısını yarın da aynısını yaptığımızdan emin olmalıyız.''

''Birinci antrenmandan sonra araçta herhangi bir değişiklik yapmamıza izin verilmedi ve bu bizim için biraz zor oldu ancak bununla baş etmek zorundayız. Yarın güçlü bir yarış çıkarabileceğimize eminim.'' cevabını verdi.