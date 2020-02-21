Verstappen: "İyi bir ilk hafta geçirdik"
Max Verstappen, birinci Barcelona testinde yaptığı son sürüşünün ardından Red Bull'un iyi bir ilk hafta geçirdiğini söyledi.
Max Verstappen, cuma günü gerçekleştirilen testlerin üçüncü gününde sabah bölümünde piste çıktı ve toplamda 86 tur attı.
Seans sonrası Motorsport.com'a konuşan Verstappen, "Bir sürü tur ve bir yarış simülasyonu yaptık. Hissiyat aslında oldukça iyiydi."
"Bence iyi bir ilk hafta geçirdik. Yeni araç hakkında çok şey öğrendik ve çok fazla veri topladık. Şimdilik en önemli şey bu."
"Tur zamanları bu noktada benim için herhangi bir anlam ifade etmiyor. Gelecek hafta devam edeceğiz ve bazı yönler üzerinde çalışmaya devam edeceğiz."
"DAS'ı gördüm ama bunu bulmadığımız için üzgün değilim. Elbette Mercedes yenilikçi bir şey yaptı fakat bizim için kendimize odaklanmak çok daha önemli." dedi.
Max Verstappen seans içerisinde süspansiyonunun kırılması nedeniyle belli bir süre garajda kalmak zorunda da kaldı.
"Tekerlerklerden biri havadaydı, evet bunu hissettim. Ancak bu bize hiçbir zamana mal olmadı. Zaten araçta bazı değişiklikler yapmak istiyorduk. Ayrıca kırmızı bayrak da vardı, bu yüzden gerçek bir sorun değildi."
Önceki haber
Williams, 2020'de düzenli olarak Q2'ye kalmayı hedefliyor
Sonraki haber
Racing Point: "DAS'ı getirilerini öğrendikten sonra kullanacağız"
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Verstappen: "İyi bir ilk hafta geçirdik"
Yarış merkezi
|Seans
|Tarih
|
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
|İçerik
|FP1
|
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
|
21:00
12:00
|
|FP2
|
Cum 13 Mar
Cum 13 Mar
|
01:00
16:00
|
|FP3
|
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
|
23:00
14:00
|
|Sıralama
|
Cmt 14 Mar
Cmt 14 Mar
|
02:00
17:00
|
|Yarış
|
Paz 15 Mar
Paz 15 Mar
|
01:10
16:10
|
Çok Okunanlar
Program
- Formula 1
- MotoGP
Sağlayan
|
12 MarBiletler
|
19 MarBiletler
|
2 NisBiletler
|
30 NisBiletler
|
7 MayBiletler
|
21 MayBiletler