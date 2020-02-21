Verstappen: "İyi bir ilk hafta geçirdik"

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
FP1:
20 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
FP1:
27 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Vietnam GP
Biletler
02 Nis
-
05 Nis
FP1:
41 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
FP1:
69 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
07 May
-
10 May
FP1:
76 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monaco GP
Biletler
21 May
-
24 May
FP1:
89 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
FP1:
104 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
111 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
125 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
132 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
Sıradaki Etkinlik
145 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
Sıradaki Etkinlik
159 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
Sıradaki Etkinlik
187 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
Sıradaki Etkinlik
194 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Sıradaki Etkinlik
208 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
Sıradaki Etkinlik
215 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Sıradaki Etkinlik
229 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
Sıradaki Etkinlik
243 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
250 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
Sıradaki Etkinlik
264 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
Sıradaki Etkinlik
278 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "İyi bir ilk hafta geçirdik"

paylaşım
yorumlar
Verstappen: "İyi bir ilk hafta geçirdik"
Ekleyen:
, Editör
21 Şub 2020 14:25

Max Verstappen, birinci Barcelona testinde yaptığı son sürüşünün ardından Red Bull'un iyi bir ilk hafta geçirdiğini söyledi.

Max Verstappen, cuma günü gerçekleştirilen testlerin üçüncü gününde sabah bölümünde piste çıktı ve toplamda 86 tur attı.

Seans sonrası Motorsport.com'a konuşan Verstappen, "Bir sürü tur ve bir yarış simülasyonu yaptık. Hissiyat aslında oldukça iyiydi."

"Bence iyi bir ilk hafta geçirdik. Yeni araç hakkında çok şey öğrendik ve çok fazla veri topladık. Şimdilik en önemli şey bu."

"Tur zamanları bu noktada benim için herhangi bir anlam ifade etmiyor. Gelecek hafta devam edeceğiz ve bazı yönler üzerinde çalışmaya devam edeceğiz."

"DAS'ı gördüm ama bunu bulmadığımız için üzgün değilim. Elbette Mercedes yenilikçi bir şey yaptı fakat bizim için kendimize odaklanmak çok daha önemli." dedi.

Max Verstappen seans içerisinde süspansiyonunun kırılması nedeniyle belli bir süre garajda kalmak zorunda da kaldı.

"Tekerlerklerden biri havadaydı, evet bunu hissettim. Ancak bu bize hiçbir zamana mal olmadı. Zaten araçta bazı değişiklikler yapmak istiyorduk. Ayrıca kırmızı bayrak da vardı, bu yüzden gerçek bir sorun değildi."

Sonraki haber
Williams, 2020'de düzenli olarak Q2'ye kalmayı hedefliyor

Önceki haber

Williams, 2020'de düzenli olarak Q2'ye kalmayı hedefliyor

Sonraki haber

Racing Point: "DAS'ı getirilerini öğrendikten sonra kullanacağız"

Racing Point: "DAS'ı getirilerini öğrendikten sonra kullanacağız"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
FP1 Başlangıç:
20 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
21:00
12:00
FP2
Cum 13 Mar
Cum 13 Mar
01:00
16:00
FP3
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
23:00
14:00
Sıralama
Cmt 14 Mar
Cmt 14 Mar
02:00
17:00
Yarış
Paz 15 Mar
Paz 15 Mar
01:10
16:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Binotto kabul etti: "Ferrari, Mercedes ve Red Bull kadar hızlı değil!"

26dk
2
Formula 1

Canlı anlatım: Barcelona testleri 3. gün

3
Formula 1

Ferrari, DAS konusunda FIA'nın açıklamasını isteyecek

20dk
4
Formula 1

Tartışmalı DAS, 2021'den itibaren yasak olacak!

5
Formula 1

Racing Point: "DAS'ı getirilerini öğrendikten sonra kullanacağız"

45dk

Son Videolar

F1 2020 Barcelona testleri 2. gün özeti 04:17
Formula 1

F1 2020 Barcelona testleri 2. gün özeti

2020 F1 Barcelona testleri 1. gün özeti 04:19
Formula 1

2020 F1 Barcelona testleri 1. gün özeti

F1 Sezon Öncesi Testleri - 1. Gün Değerlendirmesi 07:50
Formula 1

F1 Sezon Öncesi Testleri - 1. Gün Değerlendirmesi

Renault R.S.20 Shakedown 01:00
Formula 1

Renault R.S.20 Shakedown

McLaren MCL35 Shakedown 00:43
Formula 1

McLaren MCL35 Shakedown

Son Haberler

Bottas: DAS'ı kopyalamak zor olacak
F1

Bottas: DAS'ı kopyalamak zor olacak

Ferrari, DAS konusunda FIA'nın açıklamasını isteyecek
F1

Ferrari, DAS konusunda FIA'nın açıklamasını isteyecek

Binotto kabul etti: "Ferrari, Mercedes ve Red Bull kadar hızlı değil!"
F1

Binotto kabul etti: "Ferrari, Mercedes ve Red Bull kadar hızlı değil!"

Racing Point: "DAS'ı getirilerini öğrendikten sonra kullanacağız"
F1

Racing Point: "DAS'ı getirilerini öğrendikten sonra kullanacağız"

Verstappen: "İyi bir ilk hafta geçirdik"
F1

Verstappen: "İyi bir ilk hafta geçirdik"

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
7 May
Biletler
21 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.