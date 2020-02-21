Verstappen: "İyi bir ilk hafta geçirdik"

Max Verstappen, cuma günü gerçekleştirilen testlerin üçüncü gününde sabah bölümünde piste çıktı ve toplamda 86 tur attı.

Seans sonrası Motorsport.com'a konuşan Verstappen, "Bir sürü tur ve bir yarış simülasyonu yaptık. Hissiyat aslında oldukça iyiydi."

"Bence iyi bir ilk hafta geçirdik. Yeni araç hakkında çok şey öğrendik ve çok fazla veri topladık. Şimdilik en önemli şey bu."

"Tur zamanları bu noktada benim için herhangi bir anlam ifade etmiyor. Gelecek hafta devam edeceğiz ve bazı yönler üzerinde çalışmaya devam edeceğiz."

"DAS'ı gördüm ama bunu bulmadığımız için üzgün değilim. Elbette Mercedes yenilikçi bir şey yaptı fakat bizim için kendimize odaklanmak çok daha önemli." dedi.

Max Verstappen seans içerisinde süspansiyonunun kırılması nedeniyle belli bir süre garajda kalmak zorunda da kaldı.

"Tekerlerklerden biri havadaydı, evet bunu hissettim. Ancak bu bize hiçbir zamana mal olmadı. Zaten araçta bazı değişiklikler yapmak istiyorduk. Ayrıca kırmızı bayrak da vardı, bu yüzden gerçek bir sorun değildi."