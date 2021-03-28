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Formula 1 / Son dakika

Verstappen iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor

Ekleyen:
, Editör

Red Bull'un genç yeteneği Max Verstappen, bugün gerçekleştirilecek Bahreyn Grand Prix'sinde iyi bir start alıp, sorunsuz bir yarış geçirmeyi ümit ediyor.

Verstappen iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor

Hollandalı pilot, yarışa pole pozisyonundan başlayan isim olacak ve arka arkaya ikinci galibiyetini kovalayacak.

Genç sürücü, yarıştan hemen önce verdiği demeçte, "Sezonun ilk yarışı öncesinde tüm takım çok heyecanlı."

"İyi bir sıralama seansı geçirdik ve şimdi yarışı sabırsızlıkla bekliyorum. İyi bir sonuç almaya çalışacağız. Önemli olan iyi başlamak."

"Geçen kış çok çalıştık ve hiç durmadık çünkü aradaki farkı kapatmamız gerektiğini biliyorduk."

"Yeni motor, geçen yıla kıyasla ileriye doğru atılmış iyi bir adım oldu ancak aracın kendisi çok gelişti." dedi.

Sergio Perez ise yarışa 11. sıradan başlayacak ve hedefinin yükselmek olduğunu söylüyor.

“Yarışı sabırsızlıkla bekliyorum. Dün kaybettiğimiz sıraları en aza indirmeye çalışmalıyız. Sorunlardan kaçınmak, bitiş çizgisine ulaşmak ve mümkün olduğunca çok puan kazanmak önemli olacak. Aracı giderek daha iyi tanıyorum ve tamamladım her turda gelişiyorum."

"Aracımız önceki yıllarda sürdüklerimden çok farklı, bu yüzden alışmam gerekiyor ama uzun bunu yapmam sürmeyecek. Örneğin dünkü sıralama turlarından sonra, aracı ve onunla nasıl çalışmam gerektiğini çok daha iyi anladım. Dünkü yarışın sonucu umduğum gibi olmasa da kaydettiğimiz ilerlemeden çok memnunum."

"Sakhir'de genelde iyi performans sergilerim, ama bu hafta sonu pist bana önceki yıllarda göründüğü kadar kolay gelmiyor çünkü yeni bir araç kullanıyorum ve rüzgar sürekli yön değiştiriyor."

"Genel olarak, benim için iyi bir pist ve umarım bu durum gelecekte de devam eder."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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