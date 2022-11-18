Verstappen: "İyi başladık"

Haberi dinle

İlk antrenman seansında aracını Liam Lawson'a bırakan ancak ikinci seansta direksiyona geri dönen Max Verstappen, RB18'inde oldukça rahat göründü.

Genç sürücü, bu sayede ikinci seansta en iyi zamana imza attı ve hafta sonuna güçlü bir başlangıç yapmış oldu.

Verstappen, genel olarak başlangıç noktalarının iyi olduğunu söylüyor.

Verstappen, "Açık konuşmak gerekirse iyi bir gündü. Bence araçta iyi bir noktadayız."

"Liam ilk seansta çok iyi bir iş çıkardı, sakin ve tutarlı sürdü. İsteğimiz de tam olarak buydu."

"İkinci seansta ciddi hiçbir sorun yaşamadık. Araç iyi bir aralıktaydı. Birkaç şey denedik ve yarış temposunda da oldukça iyiydik."

"Bu yüzden oldukça mutluyum." dedi.

Verstappen her şey normal giderse Brezilya GP'ye kıyasla daha rekabetçi olmalarını bekliyor.

"Normal şartlar altında öyle olmalı. Şahsen seansın gidişatından çok memnunum. Elbette her zaman geliştirilebilecek birkaç şey vardır ama genel olarak iyiydi."