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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Verstappen, İtalya GP'sinin "basit" ve "kolay" olmasını beklemiyor

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Max Verstappen, Mercedes'in mevcut temposu göz önüne alındığında pazar günü İtalya'da basit ve kolay bir yarış olmasını beklemiyor.

Verstappen, İtalya GP'sinin "basit" ve "kolay" olmasını beklemiyor

Red Bull pilotu pazar günkü yarışa pole pozisyonundan başlayacak çünkü sprint yarışının galibi Valtteri Bottas, Mercedes'in cuma günü yeni motora geçme kararı nedeniyle pazar günkü yarış için grid cezası aldı.

Lewis Hamilton, yarışın favorisiydi ancak kötü startın ardından sprint yarışını ancak beşinci sırada bitirdi ve pazar günü kazanabilmek için iki McLaren sürücüsünü de geride bırakması gerekecek.

Düzlüklerde geçiş yapmak zor olacağı için Verstappen'in iyi bir start alması halinde kolay bir galibiyet alması mümkün olabilir.

Sprint yarışında Hamilton, yaklaşık 15 tur boyunca zorlamasına rağmen McLaren pilotu Lando Norris'i geride bırakmayı başaramadı

Fakat Verstappen, Mercedes'in hafta sonu boyunca gösterdiği güçlü performans göz alındığında pazar günü kendileri için kolay bir yarış olmayacağını düşünüyor.

Yarış sonrası basın toplantısında konuşan Verstappen, "Bizim için gerçekten güzel bir gün oldu."

"İyi bir başlangıç ​​yaptım ve o andan itibaren tabii ki Valtteri'yi takip etmeye çalıştım. Genel olarak konuşursak, onlara gerçek anlamda meydan okuyabilmek için yeterli tempomuz olduğunu düşünmüyorum."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

"Fakat bugün hava koridorunda kalmaya çalıştım ve evet bizim açımızdan iyiydi. Bugün iki puan aldık ve yarın birinci başlıyoruz."

"Hâlâ bunun çok basit ve kolay bir yarış olmasını beklemiyorum."

"Valtteri arkadan başlıyor ama Lewis dördüncü sıradan başlıyor. Çok hızlılar. Neler yapabileceğimizi göreceğiz." dedi.

Sprint yarışında pek fazla geçiş olmadığı göz önüne alındığında, Monza'da pole pozisyonu almanın ne kadar önemli olduğu sorulduğunda Verstappen, "İlk iki virajı sorunsuz şekilde geçerseniz tabii ki çok iyi."

"İlk viraja kadar epey mesafe var, fakat  eğer iyi bir başlangıç yaparsanız genelde savunma için yeterli olur. Bakalım yarın neler olacak." dedi.

Takımların Pazar günkü yarışa ne kadar hazır olduğu sorulduğunda Verstappen, "Uzun sürüşlere odaklandığımız ikinci seansımız vardı."

"Şimdi de bir yarışı geride bıraktık. Bence durum oldukça basit. Ne yapmamız gerektiğini gayet iyi biliyoruz ve nerede geride olduğumuzu da biliyoruz.

"Fakat tabii ki bunu değiştiremezsiniz çünkü cuma gününden sonra araçta ayar yapmak mümkün değil, bu yüzden yarınki yarışta elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." cevabını verdi.

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