Verstappen: "İstanbul Park pistini çok beğendim"

Max Verstappen daha önce F1 ya da alt serilerde Türkiye'de hiç yarışmadı ve ilk kez bu yıl bu pistte sürüş yapacak.

Hollandalı pilot, tıpkı diğer sürücüler gibi İstanbul Park'ı simülatörde test eti ve pisti çok beğendiğini belirtti.

Ayrıca Türk mutfağının tadına da bakmak istiyor.

"Yeni bir pistte yarışmayı sabırsızlıkla bekliyorum, sezonu daha da ilginç hale getiriyorlar. Diğer pek çok sürücü gibi daha önce oraya hiç gitmedim. Burada daha önce yarışanlar oldu ancak onların son yarışlarından bu yana yıllar geçti. Yerel yemeklerin nasıl olduğunu merak ediyorum, özellikle kebaplarının çok lezzetli olduğunu söylüyorlar!"

"Buradaki pist çok hızlı. Simülatörde burada sürüş yaptım ve gerçekten beğendim. Orada, her zaman farklı hatlar kullanabileceğiniz pek çok düzlük ve geniş virajlar var. Umarım bu hafta sonu çok fazla geçiş yapmak zorunda kalmam!"