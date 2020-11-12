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Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "İstanbul Park pistini çok beğendim"

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Verstappen: "İstanbul Park pistini çok beğendim"
Ekleyen:
, Editör

Red Bull F1 pilotu Max Verstappen, Türkiye Grand Prix'sine ev sahipliği yapacak İstanbul Park'ı simülatörde denediğini ve çok beğendiğini söyledi.

Max Verstappen daha önce F1 ya da alt serilerde Türkiye'de hiç yarışmadı ve ilk kez bu yıl bu pistte sürüş yapacak.

Hollandalı pilot, tıpkı diğer sürücüler gibi İstanbul Park'ı simülatörde test eti ve pisti çok beğendiğini belirtti.

Ayrıca Türk mutfağının tadına da bakmak istiyor.

"Yeni bir pistte yarışmayı sabırsızlıkla bekliyorum, sezonu daha da ilginç hale getiriyorlar. Diğer pek çok sürücü gibi daha önce oraya hiç gitmedim. Burada daha önce yarışanlar oldu ancak onların son yarışlarından bu yana yıllar geçti. Yerel yemeklerin nasıl olduğunu merak ediyorum, özellikle kebaplarının çok lezzetli olduğunu söylüyorlar!"

"Buradaki pist çok hızlı. Simülatörde burada sürüş yaptım ve gerçekten beğendim. Orada, her zaman farklı hatlar kullanabileceğiniz pek çok düzlük ve geniş virajlar var. Umarım bu hafta sonu çok fazla geçiş yapmak zorunda kalmam!"

"Imola'da sonucu etkileyemedik. Şahsen her yarışta Mercedes'e baskı yapmaya çalışıyorum, tüm yıl boyunca harika pit stoplarımız oldu, ki bu da yarışta avantaj elde etmenizi sağlıyor. Tüm yarışlarda en iyi pit stoplara sahibiz ve bu etkileyici!
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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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