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Formula 1 İspanya GP

Verstappen: "İspanya'da, sezonun başındaki kadar baskın olamayacağız"

Red Bull'un İspanya Grand Prix'sini yeniden domine edeceğine dair korkulara rağmen, Max Verstappen, rakiplerin aradaki farkı kapatacak kadar ilerleme kaydettiğine inanıyor.

Neva Ünsaldı
Güncel:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull'un İspanya Grand Prix'sinde 2024 Formula 1 sezonunun başındaki gibi baskın olacağına inanmadığını söyledi, buna rağmen bu pistin arabaları için uygun bir yer olduğunu kabul etti.

F1; Barcelona, Red Bull Ring ve Silverstone'u içeren bir üçlü yarış serisi ile daha geleneksel Avrupa pistlerine geri dönüyor.

Bu pistler Red Bull'un RB20'si için daha uygun olan bir dizi pist olarak görülüyor; RB20, Bahreyn, Japonya ve Çin'de daha güçlüydü, ancak son haftalarda daha engebeli ve teknik pistlerde rakipler aradaki farkı kapattı.

Verstappen, takımının Circuit de Barcelona-Catalunya'nun yüksek hızlı virajlarına geri dönmekten heyecan duyduğunu kabul ederken, Red Bull'un yılın başındaki kadar baskın olabileceğine inanmadığını belirtti.

"Hayır, sezonun başındaki gibi olacağını sanmıyorum."

"Bu pistin arabalarımıza biraz daha uygun olduğunu biliyoruz ve tabii ki heyecanlıyız.”

“Herkesin çok fazla ilerleme kaydettiğinin farkındayım, bu yüzden herkes oldukça kendine güveniyor, ancak son birkaç yarışla kıyasladığınızda bu bizim için daha iyi bir pist.

“Ama yine de aracın doğru denge aralığında olmasını sağlamamız gerekiyor." dedi Verstappen Perşembe günü.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, in the Press Conference

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, in the Press Conference

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Verstappen, Kanada'da takımın bazı yarış hafta sonlarını eskisi kadar iyi optimize edememesine olan hayal kırıklığını dile getirmişti.  Verstappen, Kanada’da 2. Antrenman seansında bir motor sorunu yaşayarak yolda kalmıştı.

Verstappen takımında ekstra bir gerilim olduğunu reddetti ve takımın yarış hafta sonunu "tamamen kontrol altında" yürüttüğünü söyledi.

"Gerilim değil, her zaman iyi olmak istiyoruz ve diğerlerinin de tam gaz baskı yaptığını biliyoruz, bu yüzden her zaman iyi bir hafta sonu geçirmek istiyoruz."

"Planlandığı gibi gitmezse, dünyamız yıkılmaz, sadece çalışmaya devam ederiz ve daha iyi olmaya çalışırız. Her seferinde farklı türde küçük sorunlar yaşadık, bu da işleri biraz zorlaştırdı, bu yüzden sadece hafta sonuna temiz bir başlangıç yapmaya çalışmamız gerekiyor.”

“Sadece bunun bile çok yardımcı olacağını düşünüyorum, bu yüzden her şey tamamen kontrolümüz altında." dedi.

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