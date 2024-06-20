Verstappen: "İspanya normal şartlarda Red Bull'a uymalı fakat mücadele çok yakın"

Red Bull pilotu Max Verstappen, bu hafta sonu yapılacak İspanya GP öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Hollandalı pilot, aracın performansının bu pistte daha iyi olacağını düşündüğünü belirtti.

Verstappen şöyle konuştu: "Artık sezon başındaki gibi olacağını sanmıyorum ama bu pistin aracımıza biraz daha uygun olduğunu biliyoruz ve elbette heyecanlıyız."

"Tabii ki herkesin birbirini yakaladığının farkındayım, bu yüzden bence herkes kendinden gayet emin. Fakat son birkaç yarışla kıyaslarsak, bu bizim için daha iyi bir pist olmalı."

"Nerede olacağımızı söylemek zor. İnsanlar sürekli gelişiyor. Bazen aracı ayarlama şeklinizle diğerlerinden daha iyi bir hafta sonu geçiriyorsunuz. Çünkü bazen güncelleme getirseniz de ayarları doğru yapamadığınız için geride kalırsınız."

"F2'ye bakın, aynı araçlar var ama takımlar arasında büyük farklılıklar görüyoruz. Yani orada da hata yapabilirsiniz."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, lifts the trophy in celebration Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"İşte bizim doğru yapmamız gereken şey bu. Dediğim gibi, aracımız bu piste biraz daha uygun olmalı. Fakat doğru denge aralığında olduğundan emin olmamız gerekiyor."

"Her zaman iyi olmak istiyoruz çünkü diğer insanların da çok zorladığını biliyoruz, bu yüzden her zaman iyi bir hafta sonu geçirmemiz gerekiyor. Diyelim ki işler planladığımız gibi gitmedi, o zaman çalışmaya devam etmeliyiz. Hâlâ iyi puanlar alabileceğiniz pek çok yarış var.”

Takımın bu yıl daha fazla zorluk çekmesiyle ilgili Verstappen, "Cuma günleri her seferinde farklı sorunlar yaşadık ve bu da işleri biraz daha zorlaştırdı. İşi kendimiz için biraz daha zorlaştırdık, bu yüzden hafta sonuna temiz bir başlangıç yapmaya çalışmamız gerekiyor."

"Bunun zaten çok yardımcı olacağını düşünüyorum. Bu bazen kontrol edilmesi zor görünen bir şey."

"Son birkaç yarışta bizi engelleyen bazı sorunlar yaşadık; ayrıca pist özellikleri de işimizi zorlaştırdı. Umarım bu hafta sonu her şey biraz daha basit olacak."

"Kolay bir hafta sonu beklemiyorum çünkü örneğin McLaren'ın her yerde hızlı olduğunu düşünüyorum ve burada da hızlı olacaklarını hissediyorum."

"Mercedes ve Ferrari de son zamanlarda ileriye doğru iyi adımlar atmış gibi görünüyorlar. Dolayısıyla, Monaco ve Montreal'de hızlı olabiliyorsanız, kerblerle ilgili herhangi bir sorununuz yoksa ve yüksek hızlı bölümlerde de gayet iyi bir performansa sahipseniz, o zaman burada da oldukça iyi olmalısınız." Dedi.

20 saniye önde olduğu ve her şeyin basit olduğu bir yarışı mı yoksa Montreal gibi büyük baskı altında olduğu yarışları mı tercih edeceği sorusuna Verstappen, "Montreal'den ben de keyif aldım ama her seferinde böyle olamaz."

"Herkes için oldukça stresli bir durum. Araçtan her şeyi kendi başıma çıkardığım ve 20 saniye farkla kazandığım yarışlardan da gerçekten keyif alıyorum ama rekabetten korkmuyorum."

"Yani benim için herhangi birisi sorun değil."

"Başkalarının fikirleri nedeniyle burada değilim. Ne yapabileceğimi biliyorum ve takım da ne yapabileceğimi biliyor. Bu yüzden sadece performansıma odaklanıyorum. Baskı altında olduğumuzda iyi bir iş çıkarabileceğimizi biliyorum. Fakat robot değiliz, insanlar hata yapabilir. Ben de hatalar yapıyorum. Ancak yıl boyunca bu tür hataları en aza indirmeye çalışıyoruz."