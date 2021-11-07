Verstappen: "İşler bizim için iyi gözüküyor"

İlk turda liderliğe oturan Verstappen, pite girdikten sonra takım arkadaşı Sergio Perez'in lider götürdüğü birkaç tur dışında, yarışın tamamını lider götürerek dominant bir galibiyet aldı. Meksika'daki üçüncü galibiyetini alan Hollandalı pilot, şampiyonadaki rakibi Mercedes pilotu Lewis Hamilton ile arayı 19 puana çıkardı.

Galibiyet hakkında konuşan Verstappen, "Bu inanılmaz bir şeydi. Tabii ki Checo'nun sizin takım arkadaşınız olması ve Meksika'ya geliyor olmanız inanılmaz. Ancak ondan önce de, buraya geldiğimiz her yarışta taraftarlar inanılmazdı, F1'i çok seviyorlar ve burada olmak çok güzel."

"Startta üç araç yan yana yer alıyorduk ve liderliği almak için olabildiğince geç fren yapmak gerekiyordu. Ben de pist üzerinde kalabildim ve böylece üçüncülükten birinciliğe çıktım, yarışımı değiştiren de bu oldu çünkü sonrasında kendime odaklanabildim."

"Araçta da inanılmaz bir tempo vardı bu nedenle kendi işime odaklanabildim." dedi.

Şampiyonada farkın açılması nedeniyle şampiyonayı düşünmeye başlayıp başlamadığı sorusunu yanıtlayan Verstappen, "Daha önümüzde uzun bir yol var. Tabii ki işler bizim için iyi gözüküyor ancak her şey bir anda değişebilir."

"Brezilya'yı dört gözle bekliyorum. Orada iyi anılarımız var." dedi.