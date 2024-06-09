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Formula 1 Kanada GP

Verstappen: "İşler bizim için iyi gitmiyor"

Red Bull pilotu Max Verstappen, Avusturyalı ekibin halihazırda sorunlar yaşadığını söylüyor.

Ezel Tan
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, arrives in Parc Ferme after Qualifying

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Max Verstappen, sıralama turlarında George Russell ile aynı zamanı yaptı ve pazar günkü yarışa ikinci başlayacak.

Hafta sonu boyunca zorluk çeken Hollandalı pilot şöyle dedi: "Bizim açımızdan tüm hafta sonu yine biraz zorlu geçti. Çok fazla sorun yaşadık. Ayrıca Mercedes bu hafta sonu çok hızlıydı, bu yüzden ikincilik benim için iyi bir sonuç."

"Tur zamanlarına bakarsanız, üçüncü bölümde yakındık. Mercedes ikinci bölümde 0.3 saniye daha hızlıydı."

"Bu nedenle Mercedes'in elinde çok daha fazla şey olduğunu düşünüyorum."

Yarışta teknik bir sorun yaşamaktan mı korktuğu sorusuna Verstappen, "Aslında böyle bir şey olmamalı."

"Her zaman yaptığımız gibi her şeyi yakından takip ediyoruz fakat bazen yılın belli bir döneminde işler bir süreliğine iyi gitmiyor."

"Ardından tüm bu küçük sorunlar ortaya çıkıyor. Bunların bir daha yaşanmamasını sağlamaya çalışmalıyız."

Max Verstappen, Red Bull Racing, in the post Qualifying Press Conference

Max Verstappen, Red Bull Racing, in the post Qualifying Press Conference

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Herkes bunu biliyor ve üzerinde çalışıyor. Fakat şu anda işler o kadar da düzgün gitmiyor."

"Her ne kadar takım içinde neredeyse hiç kimse değişmemiş olsa da Son iki yıla kıyasla daha fazla sorun var."

"Herkes elinden geleni yapıyor ama bir şekilde şu anda işler yolunda gitmiyor."

"Takımla her zaman bu konular hakkında konuşuyoruz. Her zaman bazı şeylerin neden olduğunu analiz etmeye ya da geliştirmeye çalışıyoruz."

"Fakat şu anda bunu gerçekten durduramıyoruz."

Hafta sonunun iyi gitmemesine şaşırıp şaşırmadığı sorusuna Verstappen, "Evet."

"Mercedes'in henüz en iyi turunu attığını düşünmüyorum. Ferrari değil de Mercedes önde olduğu için mutluyum çünkü Ferrari şampiyonada bize daha yakın."

"Ancak kendimize konsantre olmalı ve kendimiz bir şeyler yapmalıyız çünkü rakiplerimize güvenemeyiz."

"Bence bu biraz da piste bağlı. Ancak takım olarak tekrar zirveye çıkabileceğimizden emin olmalıyız."

"Şu anda mücadele çok yakın ve işler bizim için biraz daha zor. Bunu ilk bölümde elenen Checo ile de gördük. Araçta rahat hissetmek çok zor. Diğer takımlarda işler biraz daha kolay gidiyor." cevabını verdi.

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