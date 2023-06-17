Verstappen: "Islak zeminde sürmeye alışığım!"
Kanada Grand Prix'si sıralama turlarında pole pozisyonunu elde eden Max Verstappen, ıslak zeminde araç kullanmaktan oldukça keyif aldığından bahsetti.
Hava şartları sebebiyle Montreal'de sıralama seansı oldukça zor geçti, pilotların arasında Q3'e kalabilmek için kıyasıya bir mücadele vardı.
Lastik seçimlerinin ve zamanlamalarının büyük bir rol oynadığı sıralama turlarında sürpriz olarak Red Bull'dan Sergio Perez ve Ferrari'den Charles Leclerc Q2'de elendi.
Takım arkadaşı Q2'de seansa veda ederken Verstappen, pole pozisyonunu elde etmeyi başardı.
Hollandalı pilot, günü şu cümlelerle özetledi: "Dün harika bir gün geçirmedik ve bu yüzden araçta birkaç değişiklik yaptık."
"Bugün ise hava çok yağmurluydu ve koşullar farklıydı. Yine de aracın genel olarak sürüş açısından daha iyi olduğunu düşünüyorum."
"Islak zeminde tüm koşullara ve araca hakim olmanız gerekiyor. Pistte bazı yerler gerçekten çok kaygandı ama doğru kararları verdiğimizi düşünüyorum. İyi bir tur zamanı için doğru zamanda pistteydik, burada pole pozisyonunda olduğum için çok mutluyum."
Hava koşullarından keyif alıp almadığı sorulduğunda Verstappen, "Islak zeminde sürmeyi seviyorum çünkü Hollanda'dan geliyorum, bu yüzden ıslak zeminde sürmeye alışığım."
"Elbette yarışta ne olacağını bilemeyiz, belki hava tamamen kuru olur. Ama iyi bir aracımız olduğunu söyleyebilirim." yanıtını verdi.
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