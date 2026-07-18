Verstappen: "Isack’ın yardımı kesinlikle işime yaradı"

Belçika Grand Prix'si sıralama turlarında ikinci en hızlı zamanı kaydederek ilk çizgiye yerleşen Max Verstappen, seansın hemen ardından basına konuştu. Performansını doğrudan takım arkadaşı Isack Hadjar’ın verdiği desteğe bağlayan Verstappen, takım çalışmasının altını çizdi.

Sıralama turlarının ardından mikrofonlara konuşan Verstappen, elde ettiği derecede Hadjar'ın kritik bir rol oynadığını şu sözlerle ifade etti: "Isack’ın yardımı kesinlikle işime yaradı, aksi takdirde şu an ikinci sırada duruyor olamazdım.”

“O destek olmasaydı muhtemelen altıncı sıra civarında kalırdım. Pazar günkü yarışa en arkadan başlayacağını bilmesine rağmen Isack, bugün son sektörde bana hava koridoru vererek gerçekten harika bir iş çıkardı.”

“Tam olarak bu sayede şu an ön çizgideyiz.”

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Yarın kesinlikle aynalarıma bakıp etrafımdaki pilotlara karşı savunma yapmak zorunda kalacağım ama en azından bugün bizim adımıza gerçekten çok iyi bir sonuç oldu.”

“Hafta sonu boyunca aracımız oldukça iyi durumdaydı; gerçi belki Kimi'nin seviyesinde değildik ama takım olarak süreci bu şekilde yönettiğimiz ve ön çizgide yer aldığımız için mutluyuz."

Pazar günü gerçekleştirilecek ana yarışa da değinen Verstappen, Spa pistinin lastikler üzerindeki zorlayıcı etkisine dikkat çekti: "Burada lastikler ve uzun sürüşler söz konusu olduğunda yarışlar her zaman çok çetin geçer."

"Ben sadece elimden gelenin en iyisini yapacağım ve lider takımlarla mücadele edip edemeyeceğimizi hep birlikte göreceğiz."